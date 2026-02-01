La genial respuesta de Vinícius a los pitos del Santiago Bernabéu

El brasileño, que vio como en la primera acción el público le pitaba, firmó un auténtico golazo minutos después. Su gol y, un penalti transformado de Mbappé en el minuto 100, dieron la victoria a un Madrid que evitó, 'in extremis', un enfado 'mayúsculo' del Bernabéu.

Vinícus volvió a encontrarse con el descontento del Santiago Bernabéu. En la primera pelota que tocó el brasileño, parte del feudo blanco le señaló con pitos. 'Vini' reaccionó arengando a la grada en primera instancia. Minutos después, contestaría de la mejor forma.

Jugada individual soberbia y disparo directo a la escuadra de Batalla. En la celebración, continuos besos al escudo. Vini pedía el 'perdón' del Bernabéu y, durante la primera parte, fue el mejor jugador del partido.

Kylian Mbappé tuvo su partido más gris y aún así, volvió a salvar al Real Madrid. El 'pichichi' de La Liga, que ya suma 22 goles en el campeonato doméstico, dio el triunfo a los suyos transformando un penalti en el minuto 100. Todo cuando minutos antes, Kylian se había quedado solo sin portero en una acción en la que regateó a Batalla. Su disparo se fue al travesaño.

El francés, con su gol, salvó los muebles, al igual que Courtois con sus paradas. El belga sacó un pie milagroso ante Ratiu cuando el encuentro iba 1-1. En cuanto a la pena máxima, fue Mendy quien cometió la falta sobre Brahim. El Rayo protestó mucho la decisión de Díaz de Mera.

Aún así, los visitantes salieron del descanso con mucha intensidad y terminaron consiguiendo el empate por medio de De Frutos. El cuadro vallecano aprovechó varios errores en la marca de la defensa blanca para, con una gran jugada de combinación, igualar el marcador.

Los de Íñigo Pérez consiguieron incluso hacerse con la posesión de balón en los primeros minutos de la segunda mitad. Esa situación impacientó a un Bernabéu que volvió a dejar 'pitos' por el juego de su equipo.

El partido se puso algo de cara para los de Álvaro Arbeloa con la expulsión de Pathe Ciss. El centrocampista senegalés vio la tarjeta roja después de una dura entrada sobre Ceballos. Díaz de Mera no dudó ni un segundo.

Con esta victoria, el Madrid evita perder distancia con el Barça. Los blancos siguen a un punto de los de Flick. El próximo fin de semana visitarán Mestalla para medirse al Valencia. Encuentro en el que no estará Vinícius, que ha visto la quinta amarilla ante el Rayo.

Tampoco estará Bellingham. El inglés se 'rompió' al comienzo del partido y se le vio muy afectado por la lesión. Fue sustituido y las sensaciones sobre la posible lesión no son lasmejores.

Los de Vallecas siguen en la pelea por el descenso. La próxima jornada se enfrentarán al Real Oviedo en un encuentro trascendental para las aspiraciones de permanencia.