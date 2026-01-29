Ahora

Exclusiva 'Jugones'

Fernando Alonso, en exclusiva en 'Jugones': "Hay que calmar las expectativas"

El piloto de Aston Martin, que todavía no ha podido rodar en Barcelona, habla en 'Jugones' antes de llegar al circuito.

Alonso

Fernando Alonso ya está en Barcelona para rodar con el Aston Martin en los test privados del circuito de Montmeló. Pero todavía no ha podido pilotar. Porque Adrian Newey ha preferido esperar y apurar el diseño del coche. Un plan contrario al que están llevando otros equipos como Mercedes, Red Bull o Ferrari.

Fernando ha hablado en el micrófono de 'Jugones': "Daremos alguna vuelta hoy (este jueves)".

"Ilusión. A ver qué tal. Hay que calmar las expectativas. Estoy contento de volver y empezar a trabajar", dice el piloto asturiano.

"La afición siempre está ahí. 22 años ilusionados siempre, se lo agradezco", dice el asturiano.

Las 6 de laSexta

  1. Óscar Puente en el Senado, en directo | Puente insiste en que renovar una línea de alta velocidad "no es levantarla entera y volverla a construir"
  2. El Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no estaban medicalizadas y que debían trasladar a los mayores a los hospitales
  3. El efecto dominó de la renuncia de Ábalos a su escaño: la causa sobre amaño de obras públicas se dilatará con su envío a la Audiencia Nacional
  4. La borrasca Kristin mantiene su fuerza con lluvias en toda España y viento fuerte de hasta 100 kilómetros por hora
  5. Cesados temporalmente dos agentes del ICE implicados en la muerte de Alex Pretti mientras continúan las protestas y la violencia en Minneapolis
  6. El Supremo avala la eutanasia de Noelia tras inadmitir el recurso de su padre