Exclusiva 'Jugones'
Fernando Alonso, en exclusiva en 'Jugones': "Hay que calmar las expectativas"
El piloto de Aston Martin, que todavía no ha podido rodar en Barcelona, habla en 'Jugones' antes de llegar al circuito.
Fernando Alonso ya está en Barcelona para rodar con el Aston Martin en los test privados del circuito de Montmeló. Pero todavía no ha podido pilotar. Porque Adrian Newey ha preferido esperar y apurar el diseño del coche. Un plan contrario al que están llevando otros equipos como Mercedes, Red Bull o Ferrari.
Fernando ha hablado en el micrófono de 'Jugones': "Daremos alguna vuelta hoy (este jueves)".
"Ilusión. A ver qué tal. Hay que calmar las expectativas. Estoy contento de volver y empezar a trabajar", dice el piloto asturiano.
"La afición siempre está ahí. 22 años ilusionados siempre, se lo agradezco", dice el asturiano.