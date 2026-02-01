La reivindicación de Alcaraz tras ganar el Open de Australia: "La gente que decía que no lo iba a conseguir..."

El murciano se acordó de las críticas que recibió tras la ruptura con Ferrero. Muchos dudaron de si sería capaz de ganar donde nunca lo había hecho, Carlitos no dudó en mandarles un firme mensaje.

Carlos Alcaraz no cesa en su objetivo de ir ensalzando su figura en la historia del tenis. Su conquista en el Open de Australia le eleva aún más en lo alto del deporte de raqueta. Siete 'Grand Slams' con tan solo 22 años convirtiéndose en el más joven en lograr los cuatro 'Majors'.

Todo imponiéndose en el único gran torneo que le faltaba y en el que no había pasado de cuartos de final. Su ruptura con Juan Carlos Ferrero generó muchas dudas en el rendimiento que iba a tener Carlos en el primer 'Grand Slam' del año y eso terminó también generando críticas hacia el juego del murciano.

Lo que nadie pensaba es que Alcaraz se iba a acordar de todos los mensajes que cuestionaron la posibilidad de que ganara en Melbourne. Muchos dieron demasiado pronto como favorito a Jannik Sinner por su condición de vigente campeón quitándole opciones a Carlos.

El de El Palmar, tras su histórica conquista en el Open de Australia, se ha reivindicado por todo lo alto: "Si te digo la verdad, ahora me acuerdo de la gente que dijo que no lo iba a conseguir. Que dijo que iba a venir aquí y no iba a pasar de cuartos o no iba a jugar un buen tenis. De los que no creían en mí".

"Parece irónico cuando teóricamente me debo acordar de mi gente, de mi equipo y de todo lo que hemos trabajado. Y eso que no he venido aquí para decirle a nadie que era capaz. Simplemente veía aquí con mucha ilusión, con muchas ganas de demostrarme a mí mismo que soy capaz de solventar los problemas y estar fuerte mentalmente", confesó Carlos en unas declaraciones recogidas por 'Eurosport'.