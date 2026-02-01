Sánchez critica la incoherencia del PP desde Aragón: "Aznar regularizó a medio millón de migrantes y decían que España iba bien"

¿Qué ha dicho? El presidente ha puesto a los 'populares' en el foco y afirma que "votar al PP es meter a Vox en el Gobierno". "La ultraderecha tira y ellos allá que van", expone.

Pedro Sánchez ha sacado toda la artillería contra el PP desde Aragón. En un acto en Teruel, en el que estuvo acompañado por Pilar Alegría, con motivo de la campaña electoral para los comicios aragoneses del 8 de febrero. El presidente del Gobierno ha puesto en el foco la incoherencia de los 'populares' en diferentes materias, como son la migración, las pensiones y la vivienda.

En sus palabras, ha retrocedido en el tiempo hasta la época en la que José María Aznar era quien estaba en la Moncloa: "Que sean coherentes, también con la regularización de migrantes que ya viven entre nosotros. Cuando él gobernaba y regularizó a medio millón decían que España iba bien".

"Ahora España va mejor y dicen que no cuando han votado a favor de la iniciativa legislativa para regularizar la migración. Como Vox dice que no, callan y se oponen. Que escuchen a la patronal, a los sindicatos, a la iglesia y al sentido común de un pueblo solidario que no olvida su memoria ni su historia", ha expresado el presidente.

Y es que Sánchez ha afirmado que del PP entiende "pocas cosas" pero dice tener "muy claro" todo sobre las pensiones: "Han votado que no a revalorizarlas conforme al IPC. Dicen, bueno, es que han metido otras cosas en el real decreto ley. Pero qué problema tienen con el ingreso mínimo vital, con el bono social eléctrico o con las ayudas para la DANA de Valencia".

"Cuando les dicen que hay que votar y apostar por un aumento del 5% del gasto en defensa que es lo que pide Trump a la OTAN y a lo que decimos que no ellos dicen que sí", ha continuado Sánchez.

Porque las pensiones han centrado gran parte de su discurso en Aragón: "Nada tiene que ver con todo eso. En la oposición votan que no a revalorizar las pensiones como también lo hicieron en el Gobierno. Rajoy, en siete años, las congeló en cuatro y en tres las subió porque el IPC subió un 0,25%". Les digo a los jubilados que sí o sí se van a revalorizar las pensiones con o sin el PP".

En ese sentido, Sánchez ha afirmado que PP y Vox "no se distinguen": "Hay gente del PSOE que va a votar al PP porque dicen que así se evita un Gobierno de PP y de Vox. Votar al PP es meter a Vox en Aragón, esto es así. Vox tira y el PP allá que va".

"Al PP no se le entiende"

"Dicen que van a firmar el pacto de estado contra la violencia de género pero pactan con los que la niegan. Aprueban el Mercosur en Bruselas y piden que aquí no se aplique. No se les entiende, ni a ellos ni a Vox. Dicen que defienden el sector primario pero callan como lacayos cuando Trump, quien les manda, impone aranceles en España y en Europa", ha insistido, para defender que si hay un Gobierno que haya apostado por el sector primario es el suyo: "Hemos destinado 4.000 millones contra la sequía, y gracias a los fondos europeos estamos invirtiendo miles de millones en regadío".

Sánchez ha insistido también con el tema de la vivienda para poner en valor la "intervención del sector público". Para ello, ha puesto de ejemplo la solución Ibérica: "Hubo meses con el IPC al 10% por la guerra de Putin. Iba con Ribera a Bruselas para decir que el mercado de la energía no funcionaba. Sacamos la solución Ibérica y contuvimos el precio de la electricidad. Tenemos un precio un 20% inferior al de la media europea".

"Para eso está la política, para intervenir desde lo público si algo no funciona. En vivienda llevamos décadas dejando todo funcionar y no funciona. Da igual que pongamos más suelo, debemos construir más vivienda pública", ha expresado un Sánchez que apunta al "alojamiento turístico" por la subida de los precios: Hay jóvenes y no tan jóvenes que no pueden alquilar o comprar".

El presidente ha añadido en dicho asunto la aprobación de la Ley de Vivienda: Qué hace Azcón, no aplicarla. Y por qué no la aplica, por puro sectarismo ideológico. Necesitamos un gobierno que gobierne, no uno que se cruce de brazos como han hecho Azcón y el PP".

"Quien quiera frenar al PP y a Vox y quien quiera hacer que Aragón avance debe votar a Alegría y al PSOE, con la papeleta del puño y la rosa", ha afirmado Sánchez, que dice además que tan solo hay "dos modelos": "El del PP y Vox y el del PSOE y Pilar Alegría".

