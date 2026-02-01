Minneapolis, estado de sitio: las protestas siguen en sus calles ante las amenazas de Trump de enviar al Ejército

¿Qué está pasando? La ciudad de Minnesota sigue sumida en el miedo y el caos, y sigue luchando y manifestándose para mostrar su repulsa a las políticas de Trump, que ha dejado la puerta abierta a invocar la Ley de Insurrección.

Minneapolis sigue sumida en el caos. Sigue sumida en el terror del ICE. En el pánico a los agentes federales armados de Donald Trump. Sigue luchando. Sigue peleando. Sigue protestando y manifestándose contra esta especie de milicia. Contra estas 'fuerzas del orden' que han causado la muerte de dos personas. Contra esa política migratoria del republicano que tiene al país mirando a Minnesota. Que tiene a los estadounidenses en pie de guerra.

Porque Minneapolis se ha convertido en un estado sitiado. En uno en el que el ICE hace y deshace como le viene en gana con detenciones arbitrarias e incluso rociando con gas pimienta de forma aleatoria. Así está ahora la ciudad de Minnesota. Así está ahora una ciudad que día tras día sale a las calles para pedir a estos agentes que se vayan.

Así han vuelto a hacerlo. Así lo han hecho después del fallo de la jueza federal Katherine Menéndez que ha dado el visto bueno a la llamada Operación 'Metro Surge' de Trump que tiene a Minneapolis bajo el control del ICE. Así lo han hecho en una marcha multitudinaria y pacífica por el centro de Minneapolis junto a un grupo de ciclistas que conmemoraban la figura de Alex Pretti, el segundo asesinado a manos del ICE en apenas un mes.

Antes fue Renée Nicole Good, tiroteada en su coche por estos agentes cuando tan solo quería irse. Cuando tan solo estaba conduciendo. Tan solo por eso le dispararon en la cabeza. A una madre de tres hijos. A una mujer que la Administración Trump ha querido tildar de radical mientras los vídeos evidenciaban la brutalidad del ICE.

Una que ha seguido siendo la misma. Disparando en la pierna a un manifestante. Rociando con gas pimienta a varias personas. Deteniendo a personas que tenían solos a sus hijos en sus casas. Provocando que haya incluso quien teme salir de sus domicilios por temor a que les arresten.

Trump habla de "lunáticos y matones"

Es el día a día en Minneapolis. Un día a día marcado por el ICE. Por las políticas de Trump. Por unas protestas que se dan tanto allí como en otros lugares de EEUU que tienen en su punto de mira esas medidas antiinmigración del republicano. Ciudades como Nueva York. Como Los Ángeles. Como Denver o Phoenix. Gente que sale a las calles a las que el ocupante de la Casa Blanca ha tildado de "lunáticos y matones de la izquierda radical".

De los que dice además que actúan bajo el paraguas del Partido Demócrata. "Tengan en cuenta que he ordenado al ICE y a la Patrulla Fronteriza que apliquen estrictamente la protección de las propiedades el Gobierno Federal", ha expresado el presidente.

Ha dicho un Trump que ha apuntado a los manifestantes: "No van a escupir a la cara a nuestros agentes, no van a dar puñetazos ni patadas a las luces de nuestros coches y no van a tirar piedras ni a nuestros coches ni a nuestros Guerreros Patriotas. La consecuencia por ello será igual o mayor".

El presidente ha mencionado, para ilustrar sus palabras, un caso en Oregón: "Los criminales irrumpieron en un edificio federal y causaron muchos daños. Asustaron y acosaron a buenos trabajadores. La Policía no hizo nada para pararlo. No vamos a permitir que pase otra vez. Si ellos no son capaces de hacer frente a estos anarquistas nos vamos a presentar de forma inmediata y resolveremos todo de manera sencilla y metódica. Así lo hicimos en Los Ángeles".

"El ICE, la Patrulla Fronteriza y, si es necesario, el Ejército, protegerán nuestra propiedad federal. Me eligieron por una política de control de fronteras que ahora ha sido perfeccionada, de seguridad nacional y de ley y orden. ¡Es lo que quiere EEUU y es lo que EEUU está teniendo!", ha afirmado.

En ese sentido, Trump ha dado órdenes a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior, de no intervenir en los disturbios que suceden en las ciudades gobernadas por los Demócratas a no ser "que pidan ayuda".

"He dado la orden de que no vamos a intervenir bajo ninguna circunstancia en las mal gobernadas ciudades del Partido Demócrata en cuanto a protestas o disturbios a menos que y hasta que pidan ayuda", ha indicado en redes sociales.

Minnesota, decepcionada con el fallo judicial

Todo, tras lo que Minnesota, St. Paul y Minneapolis consideran como una "invasión federal". Así ven la operación de Trump, una a la que una jueza ha dado el visto bueno dando una victoria a la Casa Blanca y provocando la incomprensión de las autoridades locales del estado.

Así lo ha confirmado Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, que ha dicho que tanto él como los funcionarios de la ciudad están "decepcionados" con el fallo. "Esta decisión no cambia lo que la gente vive aquí. No cambia el miedo y los daños causados por una operación federal que nunca perteneció a esa ciudad".

Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, ha coincidido con el alcalde y mantiene la fe en que el caso siga adelante: "Apenas ha comenzado. Queda mucho camino legal por delate. Vamos a seguir luchando".

"Usaremos la ley de todas las formas posibles para proteger a los habitantes de Minnesota", ha concluido el fiscal del estado.

De momento, protestas. Caos. Miedo. Tensión. Y amenazas de Trump. Amenazas de un presidente que no tiene intención de aflojar la mano ni de sujetar con más firmeza a sus agentes del ICE.

