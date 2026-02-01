El Gobierno retoma las conversaciones para la revalorización de las pensiones tras el 'no' al ómnibus

Los detalles El Ejecutivo plantea llevar la medida al Consejo de Ministros del próximo martes. No han detallado la fórmula a seguir para tratar de sacarlo adelante.

El Gobierno reanudará las conversaciones con los grupos parlamentarios para avanzar en la revalorización de las pensiones, tras el rechazo reciente de un decreto ómnibus que incluía esta medida. El Ejecutivo busca presentar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros, pero aún debe asegurar los votos necesarios en el Congreso. El PP, a través de Cuca Gamarra, ha solicitado que se presente un decreto exclusivo para las pensiones, criticando la vinculación con la paralización de desahucios. Junts y otros partidos también exigen separar los desahucios del decreto, lo que podría generar tensiones internas en el Gobierno.

El Gobierno va a retomar las conversaciones con los grupos parlamentarios para sacar adelante la revalorización de las pensiones. Para tratar de que se apruebe en el Congreso de los Diputados una medida tumbada hace unos días incluida en un decreto ómnibus que tuvo el voto en contra del PP, de Vox y de Junts.

Tal y como ha adelantado 'El País', el Ejecutivo pretende llevar al Consejo de Ministros del martes el nuevo decreto.

Antes, eso sí, han de encontrar el equilibrio para obtener los votos necesarios y que la medida salga adelante en la votación en la Cámara Baja, algo que no fue posible en el primer intento.

No han comentado, en ese sentido, el cómo van a realizar dicho decreto. Si van a volver a poner la revalorización de las pensiones en un decreto ómnibus o si, por contra, será en uno único.

En dicho ómnibus, además de la revalorización de las pensiones, estaba la paralización de los desahucios para las familias más vulnerables.

El PP, en palabras de Cuca Gamarra, ha reclamado a Pedro Sánchez que de forma urgente presente un decreto en el Consejo de Ministros que incluya solamente la revalorización de las pensiones, algo que dice apoya la formación 'popular'.

En ese sentido, ha pedido al presidente que "se ocupe más de los españoles que de los okupas". "Se sujetaba revalorizar las pensiones a que los okupas puedan permanecer en las viviendas en las que están, es decir, los pensionistas eran rehenes y debían apadrinar okupas o no tenían derecho a la revalorización y a eso decimos que no", ha expresado.

E insiste en la idea: "Por no hablar de aquellos pensionistas que tienen una segunda vivienda y tienen un okupa, y lo que necesitan para poder tener un medio para vivir es una política que les diga a ese okupa que salga para que se pueda gestionar".

En la misma línea apunta Junts. La formación catalana exige dejar fuera del decreto el asunto de los desahucios. De hacerlo, el lado socialista del Gobierno tendría un choque, sobre todo, con Sumar. También con Bildu y ERC, e incluso con Podemos.

