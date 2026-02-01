La llamativa predicción de Acosta sobre el futuro de MotoGP: "Márquez seguirá en Ducati, Álex se irá a..."

El murciano, en el punto de mira por su posible marcha a Ducati, desvela sus propias apuestas sobre lo que ocurrirá en el próximo mercado de MotoGP.

Pedro Acosta ha sido uno de los grandes nombres de MotoGP esta pretemporada. Durante el 'parón', los rumores de su fichaje por Ducati se han intensificado hasta que hace unos días, 'As' revelara que el murciano pasará a formar parte de la escudería italiana en 2027.

Honda también parecía ser una opción para Acosta pero todo apunta que se convertirá en nuevo compañero de Marc Márquez en lo que podría ser una dupla muy explosiva la que se formaría en el 'box' de Ducati.

Sin embargo, Pedro tiene sus propias predicciones sobre lo que pasará en un futuro en MotoGP. Más allá de no confirmar ningún tipo de rumor sobre su futuro en la categoría reina, Acosta sorprende analizando cómo se moverán ciertos pilotos en el próximo mercado de cara a 2027.

Cabe recordar que la temporada que viene se producirá un cambio de reglamento en MotoGP y eso propiciará muchos movimientos. Acosta predice movimientos muy llamativos: "Si te digo la verdad es que no hemos hablado con nadie. Al final creo que tengo un equipo muy bueno detrás. Hay que centrarse en hacer resultados el 26, que será lo que hará que marca sí se puedan fijar en mí".

"Todo es una lotería, pero al final hay que tomárselo con calma, no hay que tomar decisiones en caliente. Creo que lo mejor es que empiece el año...Quartararo y Martín en Honda; Viñales en KTM; Joan Mir en Yamaha; Alex Márquez y Bezzecchi en Aprilia; y Marc Márquez en Ducati", apunta Pedro en unas declaraciones en el canal 'PecinoGP'.