Los cientos de mensajes de amistad y casi de flirteo entre Mette-Marit y Epstein: "Siempre me haces sonreír"

Los detalles La princesa aparece nombrada casi 1.000 veces en multitud de folios con correos que muestran una relación más que cercana entre los dos. Llegaron a verse en varias ocasiones.

Los documentos desclasificados del caso Epstein han puesto en aprietos a la casa real de Noruega debido a los mensajes de la princesa Mette-Marit con el pederasta Jeffrey Epstein. La relación entre ambos, que comenzó en 2011, se revela en cerca de 1.000 menciones en los documentos, mostrando un tono amistoso y cercano, incluso flirteo. Mette-Marit intercambió elogios y confidencias con Epstein, quien le dio consejos de crianza. Aunque la princesa pidió disculpas en 2019, los correos demuestran que su relación se extendió más allá de lo que ella reconoció. La casa real enfrenta dificultades adicionales debido al juicio contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit.

Los nuevos documentos desclasificados del caso Epstein han puesto en jaque a la casa real de Noruega. Todo, por los mensajes de la princesa Mette-Marit con el pederasta. Por los cientos mensajes de la princesa Mette-Marit con un Epstein con quien mantenía una relación de amistad y de buena sintonía.

Tal es que el nombre de la princesa aparece en una ingente cantidad de folios. Tal es que aparece citada cerca de 1.000 veces en los mismos, con intercambios de mensajes de todo tipo en tono amistoso y de cercanía que rozan incluso el flirteo. "Siempre me haces sonreír... me haces cosquillas en el cerebro", dijo Mette-Marit.

Su relación, tal y como desvelan los correos entre los dos, comenzó en enero de 2011. Para entonces, ella contaba con 37 años y é con 58. Desde ese momento, los mensajes entre ambos fueron continuados. "París es bueno para el adulterio", le llegó a decir Mette-Marit a Epstein.

Y es que intercambiaron elogios, felicitaciones y confidencias durante varios años. Años en los que incluso llegaron a verse aunque, al parecer, ella no visitó la conocida isla donde se cometieron numerosos abusos sexuales.

"¿Podrá quedar la princesa Mette con Je el lunes a las 15:00?", se puede leer en los mensajes. Uno que muestran que su personal coordinó al menos cuatro visitas separadas con la princesa, incluyendo viajes a su casa de Palm Bieach: "Llegará a Miami y la llevarán a la casa".

En esos correos electrónicos, la princesa heredera de Noruega le pidió a Jeffrey Epstein atentos consejos de crianza: "¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas cargando una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años?"

Porque su relación era estrecha. Era de confidencias. En un corre incluso hace referencia a las obras de Nabokov, autor de Lolita: "Ahora veo por qué te gustan estos libros".

La princesa, que pidió disculpas en 2019, afirmó que la relación entre ambos se mantuvo desde 2011 a 2013. Sin embargo, los correos prueban que su amistad duró un poco más de lo que ella dijo. Si su perdón entonces no pareció ser suficiente, el de ahora tampoco ha sido especialmente convincente. "Epstein es responsable de sus actos. Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con rapidez qué persona era", ha dicho en un comunicado enviado por la casa real.

Una casa real que ya está en problemas por el juicio contra Marius Borg y que ahora tiene a Mette-Marit, su madre, en el centro de la polémica por sus mensajes con Epstein. Por aparecer en multitud de folios, por estar su nombre casi 1.000 veces en los archivos y por esa estrecha relación que mantenía, o que parece que mantenía, con el pederasta.

