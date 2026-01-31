La dura reflexión de un mito de MotoGP sobre Bagnaia: "Le veo muy fuera porque en Ducati están enamorados..."

Según Marco Melandri, el equipo italiano cuenta con los "mejores pilotos" de la parrilla. Sin embargo, la superioridad de Marc y el especial trato que la escudería le estaría dando al catalán, dejarían a Pecco a la sombra del nueve veces campeón mundial.

Ha sido un año de contrastes en Ducati. Mientras que Marc Márquez se llevaba el título de campeón de MotoGP, su compañero, Pecco Bagnaia, no ha sido capaz de superar el quinto puesto, lejos de su rendimiento los cuatro años previos a la llegada del catalán al equipo oficial, donde se llevó dos campeonatos y quedó subcampeón los otros dos.

Marco Melandri, expiloto del equipo italiano y subcampeón de la competición en 2005, ha analizado la situación de dos nombres de tal magnitud dentro de Borgo Panigale. Para el campeón del mundo de 250cc en 2002, ambos son "los mejores pilotos" del 'paddock y cuentan con "la moto a batir" en 2026.

"(A Bagnaia) Lo veo fuera de Ducati... no es que la relación sea mala, pero se ha deteriorado. Ves que Ducati está enamorada de Márquez y Bagnaia ya en dificultades. Cada vez que abre un periódico, él sufre... y la facilidad con que Márquez va rápido en todas las condiciones, eso te devasta, te consume poco a poco", aseguraba el ex de Honda.

Luego comentó que "Bagnaia siempre miraba a Márquez... mientras que Marc no lo consideró", estableciendo así una jerarquía dentro del equipo que no favoreció a Pecco, quién "siempre se comparó con él". Para acabar de cerrar el tema, confesó "espera ver a Bagnaia luchar con Márquez con frecuencia", aunque para Melandri, Marc sería el favorito para 2026 y su simbiosis con la escudería, "la pareja a batir".

Por último sobre Marc, analizó el rumor de la posible llegada de Pedro Acosta a Ducati, para ser compañero del catalán. Según Marco, este paso sería "lo lógico", aunque lo ve complicado por "cuestiones económicas".

Cerró fijándose en la gran novedad de MotoGP esta temporada, la llegada de Toprak Razgatlıoğlu a Pramac, donde vivirá un "2026 de rodaje, en vistas de las nuevas Pirelli de 2027". Para Melandri, se trata de un piloto muy a tener en cuenta en la competición y que puede dar mucho que hablar los próximos años en la categoría reina: "Nunca he visto a alguien con el talento que tiene él sobre la moto".