El bonito mensaje de Alcaraz a Djokovic tras la final de Australia: "Para mi, es inspirador..."

El bonito mensaje de reconocimiento de Alcaraz a Djokovic tras vencer en la final de Australia: "Es un honor"

El murciano se detuvo para agradecer a Novak por su "inspiradora" carrera y el honor que supone para él tener la posibilidad de enfrentarse y compartir tantos momentos con toda una leyenda del tenis.

Histórico Carlos Alcaraz imponiéndose a Novak Djokovic en la final del Open de Australia 2026. Tras el partido, el murciano le dedicó unas emotivas palabras a 'Nole' e inclusó animó al público a darle una ovación.

"Quiero hablar de Novak. Él se merece una ovación. Lo que tú estás haciendo es inspirador para todos los atletas del mundo", declaraba el de El Palmar tras ser coronado como campeón en Melbourne. Un bonito mensaje de reconocimiento al tenista más laureado de la historia.

Luego comentó lo que ha significado para él tenerle como rival: "Para mí es un honor compartir vestuario, pista y verte jugar. Muchas gracias". De esta manera agradecía el murciano a Novak tantos años de carrera en los que ha inspirado a muchos deportistas de todo el mundo, él incluido.

Djokovic, agradecido con las palabras de Carlitos, le tendió la mano en un momento muy emotivo a pesar de la diferencias entre las emociones de uno y de otro. Alcaraz, como de costumbre, no dudó en reconocer el increíble mérito que tiene hacer lo que está haciendo Novak a sus casi 40 años.

Un discurso memorable y que representa la admiración y el respeto que ambos mantienen y que demuestra la gran relación que existe entre ellos. Dos jugadores de épocas diferentes pero que sin duda, han dejado (y seguirán dejando) una gran huella en el mundo del tenis.