Cero presión: el 'bailecito' de Alcaraz minutos antes de la final del Open de Australia 2026 ante Djokovic

No siente la presión el joven tenista español, o eso parece por la imagen que se vio del murciano, completamente despreocupado, apenas unos minutos antes de arrancar el duelo final en Melbourne, que puede convertirle en toda una leyenda de la historia del tenis.

Así de relajado estaba Carlos Alcaraz justo antes de saltar a uno de los partidos más importantes de toda la temporada. Se trata de la final del Open de Australia 2026, en la que se mediría con Novak Djokovic para decidir el ganador del primer Grand Slam del año.

Con los auriculares puestos y bailando completamente despreocupado se veía al murciano junto al resto de miembros de su equipo, tan solo unos minutos antes de verse las caras con 'el rey de Melbourne', que buscará conquistar su undécimo Abierto de Australia.

Por otro lado, el español podría hacer historia del tenis y convertirse, a sus 22 años, en el jugador más joven en lograr el 'Career Grand Slam'. Superando incluso a Rafa Nadal, que no ha querido perderse este duelo y estará presente en la Rod Laver Arena.

Ambos llegan completamente pletóricos, en caso del serbio, tras vencer al gran favorito, Jannik Sinner y en el caso del número uno del mundo, tras imponerse a Alexander Zverev, en un duelo agónico en semifinales.

Sin duda, será un partido histórico independientemente del resultado. Y aunque estén en puntos completamente opuestos de sus respectivas carreras, ambos han dejado de sobra su huella en este deporte. Un enfrentamiento monumental que promete ser una demostración tenística de máximo nivel.