El monumental registro de Alcaraz en Grand Slams que podría preocupar a Djokovic

Las estadísticas de Carlitos en partidos que se deciden en el quinto set son descomunales. Que el murciano pierda en la manga definitiva es un suceso extremadamente raro.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se van a jugar el primer 'Grand Slam' del año este domingo. El murciano y el serbio superaron encuentros de semifinales muy duros y pelearán por conquistar el Open de Australia. Carlos, que nunca ha ganado en Melbourne, busca completar el círculo de grandes y convertirse en el jugador más joven de la historia en ser campeón de los cuatro 'Slams'.

Djokovic, ya con diez títulos conseguidos en suelo australiano, se citará de nuevo con la oportunidad de seguir agrandando la figura del tenista más laureado de todos los tiempos. 'Nole' buscará su vigésimo quinto 'Major' en lo que supondría, en caso de ganar, un duro golpe al debate de si es el mejor jugador de la historia.

Sin embargo, hay una situación que Novak quizás prefiere evitar de cara a la final. Carlitos, al igual que el serbio, consiguió la victoria en el quinto set agrandando sus número en la manga definitiva. Sus números asustan. De los 16 encuentros en los que Alcaraz ha jugado un quinto set, el número uno ha ganado quince.

Solo una derrota ante Matteo Berrettini en Australia en 2022 evita el pleno de triunfos en partidos que se van a la última manga. Aún así, los registros de Carlitos muestran una de sus mayores fortalezas y la garantía de que llega al final de los encuentros en una gran forma.

El último ejemplo de ello en una final de 'Grand Slam' fue en Roland Garros. Carlitos se coronó en París en el último set ante Sinner después de un 'super tie break' formidable en el que Alcaraz no dio opción a su máximo rival.