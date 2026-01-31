Sánchez y Feijóo salen al campo de batalla en Aragón para poner el broche final a unas autonómicas con tintes nacionales

Los detalles A tan solo una semana de las elecciones, el presidente del Gobierno y el líder del PP vuelven al ruedo como protagonistas de la campaña electoral en la comunidad autónoma.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo participan activamente en la campaña autonómica en Aragón, cada uno respaldando firmemente a su candidato. Ambos líderes creen que sus partidos ganarán las elecciones, mientras que las tensiones crecen entre ellos. Sánchez ha defendido a Pilar Alegría, candidata socialista, asegurando que será la próxima presidenta de Aragón y advirtiendo sobre el riesgo de que Jorge Azcón, del PP, facilite políticas de ultraderecha. Sánchez destacó los logros económicos de su gobierno como argumento para ganar. En un acto en Huesca, subrayó la preparación y capacidad de Alegría frente a sus adversarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vuelven este domingo al ruedo como coprotagonistas de la campaña en Aragón, y cada uno muy convencido de su candidato. Ambos han asegurado que su partido va a ganar las autonómicas, mientras que cada candidato mira con recelo a su adversario. "Creo que Pilar Alegría no es de fiar", ha expresado Jorge Azcón.

Precisamente, ese mismo recelo lo hemos visto una semana más entre Sánchez y Feijóo, con el decreto ómnibus, las pensiones y la catástrofe de Adamuz. Ahora, este domingo, a tan solo una semana de las elecciones, los líderes del PP y del PSOE estarán en el campo de batalla en Aragón, poniendo el broche final a una campaña autonómica que una vez más tiene tintes nacionales.

Hace una semana, el líder del Ejecutivo aseguró que la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, "va a ser la próxima presidenta del Gobierno de Aragón", al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de que Jorge Azcón continúe como presidente de la comunidad tras las elecciones del 8 de febrero.

"Tenemos que desenmascarar a nuestros adversarios. Algunas personas se plantean votar a Azcón para que no gobierne la ultraderecha, pero que no se equivoquen porque el PP no es dique de contención de la ultraderecha, sino que es la puerta de entrada a sus políticas en el Gobierno de Aragón", alertó durante un acto de campaña del PSOE en Huesca.

En este sentido, el líder del Ejecutivo nacional defendió que "si la política fueran resultados y datos", ganarían las elecciones en Aragón "de largo". "España ha crecido un 2,9% en el último año, y las previsiones para este son de un 2,4%. Además, hemos cerrado el año con medio millón de empleos creados", señaló.

En lo referente a Pilar Alegría, el socialista subrayó que "no es la primera vez que Alegría gana al PP y a Azcón, y tampoco va a ser la última". "Por eso te atacan y te insultan, Pilar, porque te temen, porque odian lo que representas, porque eres una mujer libre, preparada y progresista", manifestó el secretario general del PSOE.

