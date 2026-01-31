El preocupante gesto de Raphinha antes de ser sustituido ante el Elche

Flick tomó la decisión de cambiarle al descanso. Antes, el brasileño se había llevado la mano al aductor de su pierna derecha en lo que parecía ser algún tipo de molestia muscular. Todo en un encuentro en el que el Barça dominó aunque perdonó innumerables ocasiones de gol. Koundé también se marchó tocado.

El Barça podría perder a Raphinha para los próximos partidos. El extremo brasileño fue sustituido al descanso en el encuentro frente al Elche. Antes, había dejado una imagen algo preocupante llevándose la mano a su aductor derecho con alguna mueca de incomodidad o dolor. Flick no quiso tomar riesgos y decidió retirarle del terreno de juego.

El Barça salió victorioso del Martínez Valero en un encuentro en el que los azulgrana, por segunda jornada consecutiva, dejaron ver una inusual falta de puntería de cara a puerta. Los de Flick fueron una auténtica apisonadora en la primera mitad y, tras fallar ocasiones muy claras, solo se fueron con un gol de ventaja al descanso.

Lamine abrió el marcador en el minuto cinco. La joya blaugrana no perdonó ante Iñaki Peña después de que Olmo le dejara solo con un gran pase. Sin embargo, el Elche también se aprovecharía de los espacios que dejaba atrás el Barça. Álvaro Rodríguez igualaría el encuentro en el minuto 29 con una buena definición.

Eso no frenaría al Barça, que continuó con su asedio. Ocasión tras ocasión, pero el gol no llegaba. La oportunidad más clara, una de Ferrán Torres en la que el valenciano estrelló el balón en el 'palo' en dos disparos consecutivos. Los blaugrana terminaron consiguiendo el premio con un gol del propio Ferran tras una gran jugada colectiva.

Rashford sentenciaría en el minuto 72 tras aprovechar un rechace dentro del área. Un gol que a Hansi Flick pudo haberle parecido que llegó tarde teniendo en cuenta los 30 remates que realizó el Barça. Lamine fue el mejor del encuentro. El extremo culé se mostró de nuevo incansable generado peligro casi cada vez que entraba en contacto con el balón.

La mala noticia para los blaugrana, las lesiones de Koundé y Raphinha. Ambos se marcharon con molestias. Queda a la espera saber el verdadero alcance de esas dolencias y si termina existiendo lesión.

Los de Flick no fallan en Liga en uno de los campos más complicados de Primera y siguen líderes. Se medirán al Albacete el próximo miércoles en los cuartos de final de Copa. El fin de semana que viene, recibirán al Mallorca en el Camp Nou.

El Elche, por su parte, se sitúa tres puntos por encima del descenso. Visitará Anoeta la próxima jornada de Liga para medirse a la Real Sociedad.