Un nuevo "no"

¿Qué pasa ahora con las pensiones? La caída del decreto ómnibus, una batalla perdida para el Gobierno y para el bolsillo de muchos

Los detalles El rechazo del Congreso deja en el aire medidas clave y abre un periodo de incertidumbre para millones de pensionistas.

Congreso de los Diputados
Un año más, el Congreso vuelve a decir "no" a un decreto ómnibus del Gobierno. El resultado de la votación, 171 votos a favor y 178 en contra, deja la sensación de déjà vu político y supone un nuevo revés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El decreto queda derogado y, con él, se abre de nuevo un escenario de incertidumbre que afecta directamente a millones de pensionistas. Entre todas las medidas incluidas en el paquete, la que más inquietud genera es el rechazo a la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

El "no" parlamentario implica que la subida aplicada en la pensión de enero desaparecerá en febrero, de modo que los mayores verán reducido su ingreso mensual si no se alcanza un acuerdo a tiempo.

El impacto será inmediato, aunque reversible si el Gobierno consigue aprobar un nuevo decreto en las próximas semanas. Tras la votación, la pregunta es clara: ¿volverá el Ejecutivo a llevar al Congreso un decreto centrado únicamente en las pensiones? Desde el Gobierno se trabaja contrarreloj, aunque todo apunta a que el acuerdo no será inmediato.

Si la revalorización se aprobara más adelante, por ejemplo en marzo, la subida sería retroactiva y los pensionistas cobrarían en un solo mes la cantidad correspondiente al mes en curso y al anterior.

Por su parte, el Partido Popular defiende que el Gobierno debe limitarse a aprobar la revalorización de las pensiones sin mezclarla con otras medidas, mientras que el PSOE acusa a la oposición de utilizar a los mayores como herramienta de presión política.

Junts comparte el rechazo al decreto y ha dejado claro que no apoyará la subida de las pensiones mientras esta no se vote por separado, calificando la propuesta actual de chantaje. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que el Ejecutivo debe presentar un decreto "limpio", una exigencia que recuerda a lo ocurrido el año pasado.

Entonces, PP y Junts también tumbaron el decreto ómnibus, pero el Gobierno logró sacarlo adelante una semana después tras retirar gran parte de las medidas incluidas en el paquete. Una fórmula que ahora podría verse obligado a repetir.

Mientras tanto, los pensionistas son quienes pagan el precio del bloqueo. La subida prometida se congela, los ingresos bajan y la política vuelve a retrasar una decisión que afecta a la vida cotidiana de millones de personas. Un año más, el decreto cae; un año más, el acuerdo se hace esperar; y un año más, las pensiones quedan atrapadas en el pulso parlamentario.

