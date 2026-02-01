El curioso gesto de Rafa Nadal después de que Djokovic se llevara el primer set de la final ante Alcaraz

Entre aplausos y con una peculiar mueca reaccionaba el extenista al 2-6 que hacía que 'Nole' se apuntara el primer set de la final de Melbourne ante el murciano.

Novak Djokovic se llevaba el primer set de la final del Open de Australia 2026 ante Carlos Alcaraz demostrando un enorme estado de forma. A sus 38 años, mostraba así la espectacular fortaleza con la que había entrado al partido. 'Nole' sorprendió a todo el mundo.

Rafa Nadal, presente en la Rod Laver Arena, regresaba a la pista "por primera vez desde su retiro". Así lo afirmaba en una pequeña entrevista concedida minutos antes del inicio del duelo donde también era preguntado por su favorito para llevarse el título.

"Voy con Carlos, tenemos una gran conexión", afirmaba, aunque también le "deseaba lo mejor a Novak, rival suyo desde el inicio de su carrera". Al finalizar el primer set por 2-6 para el serbio, el mallorquín expresaba un gesto peculiar desde el palco.

Entre aplausos y con una cara que lo dice todo reaccionaba el extenista tras visualizar un set de un altísimo nivel tenístico. Impresionado por la superioridad de 'Nole' en este primer set, es lo que parecía indicar con su mueca el español, como aceptando que hay poco que hacer ante un Djokovic tan dominante.

Una situación que Rafa ha vivido en muchas ocasiones desde la pista, sin duda y que sabe de primera mano lo duro que es intentar superar a Novak cuando está tan inspirado.