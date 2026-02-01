La protesta de Alcaraz al juez de silla en la final del Open de Australia: "No es justo..."

El murciano, tras ganar el segundo set, vio que se tomaba una decisión en pista que se le debería de haber comunicado. Tras ver que esto no sucedía, acudió a hablar con el juez de silla.

Como no podía ser de otra forma, una final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic iba a dejar momentos memorables. Sin embargo, también ha habido algunos de una índole algo más tensa. Tras ganar el segundo set e igualar el encuentro, Carlitos se quejó ante el juez de silla por una decisión que se tomó sin consultarle ni a él ni a Novak.

Con el serbio en la pausa de baño, se decidió tapar la pista y activar el techo de la Rod Laver Arena. En principio, esa decisión se debe consultar con ambos jugadores, algo que no se hizo. Carlitos acudió al juez de silla para pedirle explicaciones por esa decisión.

"¿Por qué se está cerrando? Es lo que te estoy diciendo, está más cerrado (el techo) que antes. Y yo no sabía eso entonces he mirado y me preguntaba '¿por qué se cierra?' y no es justo que el jugador no sepa eso", le confesaba el murciano al juez de silla.

Todo con una situación que perjudica a Alcaraz y beneficia a Djokovic. Con el cierre del techo, las condiciones se vuelven algo más favorables para que el serbio pueda desplegar su juego con más comodidad. Con la pista cubierta, Alcaraz pierde rapidez en su juego, algo que le quita potencia.