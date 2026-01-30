"Yo también lo haré": Marc Márquez desvela cómo Nadal le inspiró para levantar su séptimo título 

El eneacampeón del mundo ha recordado el momento en el que Rafael Nadal le inspiró para no rendirse y luchar por volver a lo más alto y ganar otro mundial de MotoGP.

Rafael Nadal es uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Su amplio palmarés y sus éxitos han inspirado a generaciones a luchar por sus sueños y nunca rendirse. Y una de esas personas es Marc Márquez.

El piloto español es uno de los mejores pilotos del mundo, y se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras conseguir su séptimo título de MotoGP, el de Cervera ha recordado cómo el manacorí fue una inspiración para él.

"Por supuesto, en el deporte hay muchas remontadas y grandes inspiraciones. Pero para mí, una verdadera inspiración es Rafael Nadal", afirma Marc Márquez en una entrevista para los Premios Laureus.

"Recuerdo exactamente el día en que jugó en el Open de Australia y ganó, después de muchas lesiones. Y yo estaba allí, en mi casa, en el sofá, con el brazo completamente bloqueado, y me dije: "De acuerdo, yo también lo haré", confiesa el piloto sobre cómo Rafa le inspiró para no rendirse y volver a ganar otro título años después.

Una vez Nadal se hizo con el Grand Slam en Melbourne, se retiró a los dos años con 22 majors en su colección, y desde entonces Márquez ha peleado por su séptimo título de MotoGP hasta lograrlo en 2025.

"Han pasado muchos días, muchos momentos, pero Rafael Nadal fue una gran inspiración", concluye Marc, elogiando al tenista por su forma de transcender en el resto de deportistas como él.