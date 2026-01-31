Familiares de presos claman a las puertas del Helicoide con angustia pero también esperanza: "No sabemos nada de él"

Los detalles Madres, padres e hijos pasan días y noches a las puertas de esta prisión, sin información clara sobre el paradero y la situación de los detenidos, que se supone serán liberados tras el anuncio de la amnistía.

"Libertad" es el grito que se escucha una y otra vez frente a la entrada del centro de detención conocido como El Helicoide, en Caracas, Venezuela. Allí, familias esperan desesperadamente noticias sobre sus seres queridos, encarcelados en su mayoría por motivos políticos o denunciados como tales por organizaciones de derechos humanos.

Madres, padres e hijos pasan días y noches a las puertas de esta prisión, sin información clara sobre el paradero y la situación de sus familiares detenidos. Algunos llevan más de una semana durmiendo en la calle, con miedo, frustración y la angustia de no saber si recibirán pronto la ansiada libertad.

"Me volví loca. Estoy desesperada… que no se postergue más la liberación de nuestros hijos", grita una mujer entre lágrimas, mientras otras familias repiten: "¡Justicia y libertad!", consigna que resuena con fuerza entre quienes permanecen allí.

En las últimas semanas se han producido excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, en lo que las autoridades han descrito como parte de un proceso de reconciliación nacional. Según las cifras oficiales, el Gobierno afirma haber liberado a más de 600 personas consideradas presos políticos, aunque organizaciones de derechos humanos registran cifras menores, cerca de 300 excarcelados confirmados desde comienzos de enero.

A pesar de estas liberaciones, la gran mayoría permanece aún detenida. ONG como Foro Penal estiman que todavía hay más de 700 prisioneros políticos en instituciones como El Helicoide y otras cárceles del país.

Condiciones inhumanas

Las escenas frente a los muros de El Helicoide están cargadas de dolor y esperanza. Madres llevan días sin dormir, soportando frío y lluvia, mientras otros familiares se turnan para preguntar a la policía o a funcionarios si hay noticias de sus seres queridos: "Lo acusan de traición y desde que se lo llevaron, no sabemos nada de él", dice una joven.

Otras voces denuncian que algunos detenidos han vivido condiciones inhumanas o han sufrido enfermedades sin recibir atención médica adecuada, lo que aumenta el miedo y la urgencia de que sean liberados.

En medio de estas protestas, el Gobierno anunció recientemente un proyecto de ley de amnistía general para presos políticos, que tendría por objetivo liberar a cientos de personas detenidas por razones políticas. La propuesta incluye también el cierre y reconversión de El Helicoide, el temido centro de detención.

