"Veremos cómo sale ese experimento"

¿Quiénes son los "principales rivales" de Marc Márquez por el título de MotoGP 2026?

El vigente campeón de la categoría reina ha apuntado los nombres de los que él cree que serán sus rivales más cercanos este año a la hora de correr por el campeonato.

El piloto de Ducati, Marc Márquez. El piloto de Ducati, Marc Márquez. Reuters

La temporada 2026 de MotoGP comienza en un mes y los pilotos ya están probando las motos con las que correrán entre ellos para proclamarse como el próximo campeón de la categoría reina. Marc Márquez, vigente campeón, defenderá su título y buscará repetir su gesta y lograr su décimo mundial.

Durante la presentación de la Ducati Desmosedici GP26 en un acto organizado por los de Borgo Panigale, el de Cervera detalló los avances de su recuperación del hombro derecho, su parecer sobre la nueva moto con la que correrá, además de avanzar quiénes son sus "principales rivales" este año en la lucha por el campeonato.

Acerca de los rivales que más presente tiene Marc, el eneacampeón ha señalado en primer lugar a su compañero de box, Pecco Bagnaia, que busca redimirse del mal rendimiento que ha tenido, y a su hermano, Àlex Márquez, quien quedó por detrás de él este año, pese a la abultada diferencia de puntos.

Además de Pecco y su hermano pequeño, el piloto español ha señalado al resto de pilotos de la parrilla que cree que estarán en la pugna por el título: "Pondremos sobre la mesa desde Pedro Acosta a Marco Bezzecchi, Pecco, Alex... yo creo que estos serán los nombres de los principales rivales, sin olvidar al resto de la parrilla de MotoGP".

Incluso, Marc también ha incluido a Maverick Viñales al ser preguntado acerca de su reciente alianza con Jorge Lorenzo como su coach y preparador físico. "Justo iba a decir Viñales también en la lista; veremos cómo sale ese experimento. Es muy interesante lo que están haciendo Maverick y Jorge", destacó el de Ducati sobre Viñales y Lorenzo.

"Los vi entrenar, están ilusionados, motivados, y la respuesta a si un binomio sale bien o mal la dicen los resultados. Si hay resultados, saldrá bien, y si no los hay, deberán seguir trabajando e insistiendo. Pero ganas le están poniendo por todo lo que están entrenando", concluyó Marc Márquez en la presentación de la Ducati Desmosedici GP26 de este lunes.

