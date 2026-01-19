Guardia Civil habilita varias oficinas de identificación y recogida de muestras de ADN tras el accidente ferroviario en Adamuz

Víctimas del accidente ferroviario en Adamuz reciben ayuda en los puntos de atención próximos.

Los detalles Las oficinas se encuentran en Huelva, Córdoba, Málaga y Madrid para facilitar la identificación de las víctimas del accidente de tren recopilando toda la información posible para encontrar a las personas que aún se encuentran desaparecidas.

La Guardia Civil continúa su trabajo para asistir a las víctimas del trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba) durante la tarde del domingo 18 de enero. Para ayudar tanto a los pasajeros como a sus familiares, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha puesto en marcha una oficina de identificación de víctimas.

El objeto prioritario es la centralización de las labores de identificación de las personas desaparecidas y realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible.

La Guardia Civil realiza un llamamiento a todos los familiares de personas desparecidas que sospechen que sus familiares o allegados pudieran viajar en alguno de los trenes siniestrados y de los cuales, hasta el momento, no tengan conocimiento de su paradero.

Para ello, se ruega que acudan a alguna de las oficinas instaladas en diferentes puntos del país, con especial atención a la situada en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, en su acceso por Avda. Cristóbal Colón entre los número 12 y 14, donde también ser ofrecerá atención psicológica.

Para facilitar las labores de identificación, se recomienda a los familiares y allegados que, en caso de ser posible, aporten la siguiente documentación de la persona desaparecida:

Documento de Identidad (DNI, NIE, pasaporte, etc.).

Fotografías recientes

Información sobre rasgos físicos característicos como tatuajes, cicatrices, etc.

Se indica que, para más información, contacten con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia en Huelva en el teléfono 959 241 900 (Extensión 0460040).

La Guardia Civil tiene en la zona algo más de 220 efectivos, tanto de Seguridad Ciudadana, como de Tráfico y GRS, que están empleando drones y el apoyo de su propio helicóptero.

También se encuentra el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, y se han incorporado especialistas que participaron en la DANA para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, tanto expertos en ADN como en huellas. Este despliegue de la Guardia Civil forma parte del operativo por el accidente de trenes que cerca de Adamuz (Córdoba).

📍 Oficinas en Córdoba, Huelva y Málaga

En Córdoba capital, la Guardia Civil también habilita otra oficina que quedará establecida en la Comandancia situada en el número 2 de la avenida de Medina Azahara, según han informado fuentes del instituto armado.

En Huelva capital, la Comandancia de la Guardia Civil abre sus puertas para recoger denuncias y muestras de ADN para las labores de identificación en la calle Guadalcan número 1, código postal 21002.

En Málaga capital, la oficina de asistencia se instala en la avenida Arroyo de los Ángeles, 44, código postal 29011.

📍 Oficina habilitada en Madrid

En Madrid la Guardia Civil instala también una oficina de identificación de víctimas para asistir a los familiares de las posibles víctimas desde la capital.

En este caso, el punto de asistencia se instala muy próximo a la estación de Atocha, concretamente en la zona de Delicias, en la calle Batalla del Salado, 32, código postal 28045.

