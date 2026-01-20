La rotura del raíl 23117, en el punto de mira de la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz

Los detalles Las imágenes de tramos de raíl seccionados son claras y fuentes del Ministerio de Transportes confirman a laSexta que una de las claves de la investigación sería el raíl 23117. El otro foco estaría en el coche 6 del Iryo, el primero en descarrilar.

La investigación sobre el accidente ferroviario en Adamuz avanza, enfocándose en determinar si las roturas en las vías ocurrieron antes o después del descarrilamiento del tren Iryo. El ministerio de Transportes y la Guardia Civil investigan el rail 23117, que presenta una rotura significativa. El diario ABC sugiere que el accidente pudo ser causado por una pieza del tren que hizo palanca en la vía, provocando el descarrilamiento de varios coches y el impacto con un tren Alvia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llama a la prudencia y enfatiza que aún no se han analizado todas las piezas clave, como el vagón 6. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil continúan examinando el material rodante y las vías, mientras se analizan los datos de las cajas negras de los trenes implicados.

La investigación de la tragedia ferroviaria en Adamuz continúa avanzando. Las imágenes de los técnicos de la Guardia Civil en las vías, tomando fotografías y recogiendo muestras, confirman que la vía sufrió muchas roturas. La clave está ahora en conocer si esas roturas se produjeron antes o después del fatal descarrilamiento del tren Iryo. Fuentes del Ministerio de Transportes confirman a laSexta que el foco está en el rail 23117, que muestra una rotura de unos 30 centímetros.

Pero, esa rotura ¿sería causa o efecto? Es una de las incógnitas principales que trata de desvelar la investigación. Hoy, el diario ABC concreta que se investiga si la vía reventó por una pieza que arrastraba el tren Iryo e hizo palanca en el descarrilamiento de Adamuz. Este medio detalla que la soldadura del kilómetro 318,7, a su paso por Adamuz, se rompió a las 19:45 horas del domingo. Y añaden que el coche 6 del tren Iryo se salió de su trayectoria e impactó frontalmente con el Alvia que justo en ese momento circulaba en la vía contigua. Esa habría sido, según afirma el citado medio, la causa del accidente que ya deja más de 40 muertos y decenas de heridos.

Fuentes de la investigación citadas por el mismo medio señalan que el bogie del tren Iryo, un elemento mecánico que va enganchado debajo de cada coche del tren y permite su rodadura, guiándose por la vía y absorbiendo irregularidades, "se habría enganchado con una aguja que habría hecho palanca en el punto exacto de la vía donde se produjo el descarrilamiento" de los coches 6, 7 y 8. El bogie del Iryo salió disparado más de 200 metros, según las mismas fuentes. Este escenario, señala el diario ABC, podría explicar por qué este tren y no cualquiera de los anteriores que pasaron por ese punto durante el día, no tuvieron ningún problema.

Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, mantiene la prudencia. En sendas entrevistas hoy en Onda Cero y en RNE, Puente ha defendido que no se sabe todavía si la rotura de un carril en el punto en que se produjo el descarrilamiento es la causa del accidente. Así, ha resaltado que, en este momento, ningún técnico se aventura a decir si es causa o consecuencia. Si fuera la causa, "habría que ver por qué se rompe un carril de acero macizo", ha advertido. Una cuestión que "está lejos de ser sencilla y de ser resuelta en 24 horas en la redacción de un periódico", por lo que ha pedido dejar de especular.

Así, el titular de Transportes ha insitido en que aún no se ha comenzado siquiera a analizar el vagón 6. "Los propios técnicos de la comisión dijeron que estaban en la fase inicial de la investigación. Cualquiera que conozca cómo se investiga se sabe que se tarda mucho tiempo en sacar una conclusión. El coche 6, el que parece que es el primero que descarrila, todavía no ha sido analizado", ha explicado este martes, en alusión a las informaciones que señalan un problema en la vía. "La Guardia Civil ha pedido que se retenga allí (el coche 6) y hay que hacer un examen importante de él, y ver qué es lo que ha pasado, porque aquí hay muchas piezas del puzzle que hay que casar", ha abundado Puente.

La Guardia Civil sí ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del Iryo y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación recogidas por EFE explican que estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía.

Además, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo independiente aunque adscrito a Transportes que investiga el accidente, ha solicitado a Adif el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.

La CIAF ha determinado que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio. La investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas 'negras') de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio.

