La gran duda en torno al futuro de Marc Márquez: "Quizá sus prioridades cambien..."

Max Biaggi, cuatro veces campeón del mundo, no tiene claro qué hará el piloto de Ducati si levanta su décimo título en 2026.

El piloto de Ducati, Marc Márquez. El piloto de Ducati, Marc Márquez. Reuters

Tras su excelente 2025, Marc Márquez es sin duda el gran favorito para revalidar el título en 2026 y, así, superar a Valentino Rossi en número de coronas.

Durante la presentación de la nueva Aprilia, Max Biaggi se refirió al ilerdense y elogió su retorno al trono de MotoGP seis años después.

"Hay que ponerse en su lugar. Su carrera ha sido fenomenal. Volver a la senda del triunfo después de tantos años no se había visto", explicó a 'Moto.IT'.

A su vez, el cuatro veces campeón del mundo dejó un interrogante en torno al futuro del '93': ¿Qué hará Marc si gana su décimo Mundial?

"Ahora podría estar buscando su décimo título mundial. Si lo consigue, quizá sus prioridades cambien… o quizá siga teniendo hambre de competir. Es difícil estar en su cabeza", señaló.

Márquez tiene contrato con Ducati hasta el término del presente año y de cara a 2027, año en el que se ejecutará un nuevo reglamento en la categoría, no cerró la puerta incluso a volver a Honda.

