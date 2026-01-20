Bagnaia confiesa cómo le ayudó Valentino Rossi para tratar de ganar a Marc Márquez

El compañero del eneacampeón ha explicado que el 'Doctor' ha sido un "referente" a lo largo de una temporada 2025 para olvidar.

Pecco Bagnaia quiere hacer borrón y cuenta nueva este 2026. Tras un decepcionante 2025 en el que terminó quinto en el Mundial, el italiano sabe que se juega su futuro en las primeras carreras de la nueva temporada.

En esa 'catarsis' que experimentó a lo largo de la pasada temporada y durante el invierno, Valentino Rossi fue una figura clave para él.

Durante 'Campioni in Pista', el piloto de Ducati aseguró que se volcó en su compatriota y en su entrenador para tratar de recuperar unas sensaciones perdidas en gran parte por la manifiesta superioridad de Marc Márquez.

"Mis dos referentes en estos meses han sido Valentino [Rossi] y Carlo [Casabianca, su preparador]. Los dos han vivido todo tipo de situaciones en el pasado, incluso Vale ha pasado por momentos difíciles y Carlo estaba con él", confesó en declaraciones que publica 'Motosan'.

Pecco tomó nota de los consejos de ambos: "Me dijeron que fuera feliz y disfrutara del momento, porque nunca se sabe. Había vivido cuatro temporadas en la cima y el año pasado no conseguí lo que quería, cuando llegaba tercero o cuarto era demasiado crítico conmigo mismo".

"A veces, hay que quedarse solo con el lado positivo de las cosas y analizarlas mejor. Aunque me costaba, quería ganar y no podía conseguirlo, así que solo tengo que estar más tranquilo e intentar sacar lo mejor incluso cuando me cuesta, eso es en lo que he trabajado", añadió.