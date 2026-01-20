Preocupación en Honda por el motor de Aston Martin: "No avanza necesariamente"

La fabricación del motor de combustión interna está suponiendo lastre en el desarrollo del motor completo del AMR26, mientras "la parte de electrificación progresa según lo previsto".

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 está causando cierta incertidumbre en la fabricación y diseño de los nuevos monoplazas. Los cinco fabricantes de motores (Mercedes, Audi, Ferrari, Red Bull-Ford y Honda) aún están gestionando el reparto de la potencia de combustión y eléctrica, todo un desafío para ellos.

Pese a que se tiene la creencia de que Mercedes y Red Bull-Ford han logrado encontrar un fallo en el reglamento en cuanto a la compresión del motor de combustión interna, en Honda prefieren ser cautos y seguir trabajando en base a las normas.

"Estamos comprometidos con ganar. Sin embargo, el reglamento de 2026 es técnicamente extremadamente exigente, y quizá tengamos dificultades", ha señalado Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, durante la presentación del motor de Aston Martin.

"En esta fase, antes de cualquier prueba en pista, no conocemos la diferencia con nuestros rivales, así que tendremos que esperar y ver una vez comiencen los test. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por campeonatos", añadió Watanabe, antes de incidir en las dificultades que están atravesando en el desarrollo de la combustión interna de su motor.

Por último, el presidente de Honda F1 ha destacado que "la parte de electrificación progresa según lo previsto", al contrario que con el motor de combustión que "no avanza" como se esperaba.

"Sin embargo, eso no ocurre necesariamente con el motor de combustión interna. Depende de la cantidad de tiempo de desarrollo disponible. Teniendo eso en cuenta, creemos que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, al máximo", concluía Watanabe en declaraciones a 'Motorsport'.