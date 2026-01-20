¿Quién es Rafa Jódar, la joya del tenis español que sorprende en el Open de Australia?

El tenista madrileño ha logrado imponerse al japonés Rei Sakamoto en primera ronda, en cinco sets y cuatro horas de partido, y ahora se enfrentará al checoslovaco Jakub Mensik.

El Open de Australia está contando con grandes sorpresas en el transcurso del torneo. Jugadores de gran talla como Flavio Cobolli o Joao Fonseca han caído de forma inaudita, mientras que los favoritos como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic han pasado de ronda fácilmente.

Sin embargo, uno de los tenistas que más sensación está causando en el primer Grand Slam del año está siendo Rafa Jódar. El español pasó por encima de sus rivales en los tres partidos clasificatorios al torneo sin problema, y ahora ha superado la primera ronda tras eliminar al japonés Rei Sakamoto en cinco sets (3-6, 6-4, 7-5, 1-6 y 6-7).

A sus 19 años, Jódar cuenta con una trayectoria prometedora y es considerado como una de las promesas del tenis español. Por el momento, el tenista madrileño sigue los pasos de Rafa Nadal y Alcaraz al lograr una victoria en su debut en un major.

Incluso, el español ha superado a Djokovic y Roger Federer, quienes cayeron ante sus respectivos rivales en sus debuts en el Open de Australia y Roland Garros, respectivamente.

De cara a la segunda ronda del torneo, Jódar ya tiene rival: Jakub Mensik. Rafa se enfrentará al tenista checoslovaco el próximo jueves 22 de enero, quien ostenta el puesto número 17 del ranking del circuito ATP y cuenta con dos títulos en su palmarés.

Primera gran victoria y baño de oro

El éxito de Jódar sobre Sakamoto ha supuesto la primera victoria del español en el circuito, además de en un Grand Slam. Un logro que ni Nadal ni Alcaraz han conseguido al ganar varios partidos en torneos previos a un major.

Tras cuatro intensas horas de partido, Rafa supo imponerse ante su rival en cinco complicados sets en los que el japonés no se lo puso fácil en ningún momento. Con este resultado, el español se embolsa 498 puntos y entra automáticamente en el top 120 del mundo, junto al resto de miembros de la 'Armada'.

Con la primera ronda del Open de Australia ya superada, además de las victorias cosechadas en las Next Gen ATP Finals y llegar a la final del Challenger de Canberra, Jódar ha recibido unos 400.000 dólares en poco más de un mes.