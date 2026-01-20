Protección Civil envía una alerta por riesgo de inundaciones en Girona, donde quedan suspendidas las clases el martes

Los detalles La borrasca de alto impacto 'Harry' trae consigo un fuerte temporal en el Mediterráneo. Protección Civil ha enviado una alerta la mañana del martes por riesgo de inundaciones en varias comarcas de Girona.

La llegada de la borrasca 'Harry' se está notando especialmente en el Mediterráneo. Protección Civil de Cataluña ha emitido, este martes por la mañana, una alerta por riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos en las comarcas de Alt Empordà, Baix Empordà, Selva y Gironés, en la provincia de Girona, y han pedido a los ciudadanos que se eviten desplazamientos, al menos hasta las 17:00h de este martes. "No os acerquéis a los cauces de los ríos, no bajéis a los sótanos y si entra el agua [en los edificios], subid a pisos superiores", han señalado.

Ante esta alerta, han quedado suspendidas todas las actividades escolares, deportivas y de centros de día. Desde Educación han insistido en la suspensión de la actividad lectiva en estas comarcas y se han sumado a la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios.

Sobre las 7:30h de la mañana, la Agencia Catalana del Agua ha advertido de que muchos tramos de los ríos con mayor caudal han superado el umbral considerado de peligro, por lo que han pedido "mucha precaución", subrayando la recomendación de no acercarse a los cauces, evitar cruzar vados y puntos bajos próximos a los ríos.

Se piede evitar los desplazamientos innecesarios

El temporal comporta problemas de movilidad y, desde el Ayuntamiento de Girona, se informa del aumento del caudal de los ríos, especialmente el Onyar, después de que hayan caído más de 100 litros de agua por metro cuadrado en las últimas horas.

En la capital de la provincia está cortado un puente, la carretera de Sant Feliu de Guíxols a la altura del cementerio y la calle Riera de Can Camaret. Además, se ha suspendido un congreso sobre bienestar emocional previsto para este martes y se reclama a la población que evite los desplazamientos innecesarios.

A las 9:30 horas se reunirá el Comité de Emergencias del Ayuntamiento e igualmente se hará en Sant Feliu de Guíxols, donde está cerrado el acceso al espigón desde la noche de este lunes. En Figueres, el caudal del río Manol, según informan desde el consistorio, ha entrado en zona de alerta con 65 metros cúbicos de agua por segundo y también se ha convocado a la comisión municipal de protección civil para activar el plan Duprocum, que planifica la respuesta en los municipios ante este tipo de situaciones.

Los Bomberos de la Generalitat han atendido entre las 22 horas de ayer y las 7 de esta mañana 98 avisos relacionados con el temporal, con lo que han recibido un total de 557 desde la activación del Plan Inuncat. Los Bomberos han reforzado sus dispositivos en Girona, donde han desplazado otras siete unidades de otras regiones de emergencias.