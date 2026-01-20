La renovación de Marc Márquez con Ducati ya estaría cerrada: ¿Hasta cuándo estará en MotoGP?

Según informa 'Motorsport', el ilerdense y el italiano han acordado prolongar su contrato hasta el término de la temporada 2028.

Durante la presentación de la Desmosedici GP26 en Madonna di Campiglio, Claudio Domenicali, CEO de Ducati, se refirió positivamente a la renovación de Marc Márquez.

"Cuando tienes al vigente campeón del mundo en el equipo, retenerlo es lo más importante", aseguró en declaraciones a 'GPONE'.

Davide Tardozzi, jefe del equipo, se mostró aún más contundente para 'El Confidencial': "La renovación si no está al cien por cien, estará cerca".

Pues bien, según informa 'Motorsport.com', Márquez "tiene prácticamente cerrada su renovación con Ducati para las temporadas 2027 y 2028 de MotoGP".

El citado medio añade que el acuerdo "debe hacerse público antes del inicio del curso", que será el 1 de marzo con el Gran Premio de Tailandia.

Este acuerdo mantendría a Marc en la estructura de Bolonia hasta los 35 años, aunque la gran incógnita es quién será su compañero: ¿Pecco Bagnaia o Pedro Acosta?