DEP
El mundo del deporte muestra su dolor por el terrible accidente de tren en Córdoba
Equipos de fútbol han guardado un minuto de silencio en los entrenamientos de este lunes y conocidos deportistas han mandado sus condolencias a través de las redes sociales.
El mundo del deporte ha mostrado su dolor por el accidente de tren ocurrido en Córdoba, donde ya se han confirmado 39 muertos y hay cientos de heridos.
Minuto de silencio en el entrenamiento del Córdoba y del Málaga. La emoción de dos ciudades directamente afectadas.
El silencio también en los entrenamientos del Real Madrid, del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Con comunicados mandando todo su apoyo.
También emotivos mensajes en redes sociales de Rafa Nadal, de Carlos Sainz, de Marc Márquez y de Ilia Topuria, entre muchos otros.