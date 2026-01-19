El mundo del deporte muestra su dolor por el terrible accidente de tren en Córdoba

Equipos de fútbol han guardado un minuto de silencio en los entrenamientos de este lunes y conocidos deportistas han mandado sus condolencias a través de las redes sociales.

El mundo del deporte ha mostrado su dolor por el accidente de tren ocurrido en Córdoba, donde ya se han confirmado 39 muertos y hay cientos de heridos.

Minuto de silencio en el entrenamiento del Córdoba y del Málaga. La emoción de dos ciudades directamente afectadas.

El silencio también en los entrenamientos del Real Madrid, del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Con comunicados mandando todo su apoyo.

También emotivos mensajes en redes sociales de Rafa Nadal, de Carlos Sainz, de Marc Márquez y de Ilia Topuria, entre muchos otros.