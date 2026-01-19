Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

DEP

El mundo del deporte muestra su dolor por el terrible accidente de tren en Córdoba

Equipos de fútbol han guardado un minuto de silencio en los entrenamientos de este lunes y conocidos deportistas han mandado sus condolencias a través de las redes sociales.

tren jugones

El mundo del deporte ha mostrado su dolor por el accidente de tren ocurrido en Córdoba, donde ya se han confirmado 39 muertos y hay cientos de heridos.

Minuto de silencio en el entrenamiento del Córdoba y del Málaga. La emoción de dos ciudades directamente afectadas.

El silencio también en los entrenamientos del Real Madrid, del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Con comunicados mandando todo su apoyo.

También emotivos mensajes en redes sociales de Rafa Nadal, de Carlos Sainz, de Marc Márquez y de Ilia Topuria, entre muchos otros.

