El vacile de Novak Djokovic a Alcaraz por su nuevo saque: "Tenemos que hablar..."

El tenista serbio dice que Carlos ha 'copiado' ese saque y que espera recibir derechos de autor: "En cuanto lo vi...".

Alcaraz y Djokovic entrenan juntos en WimbledonAlcaraz y Djokovic entrenan juntos en WimbledonGetty

Una de las cosas que más ha trabajado Carlos Alcaraz con Samu López, su nuevo entrenador, es el saque. De cara al Open de Australia lo ha cambiado por completo y hay quien ha levantado la mano pidiendo "derechos de autor". Es, nada más y nada menos que Novak Djokovic.

Desde Melbourne el serbio, el tenista con más Grand Slams de toda la historia, ha lanzado este vacile a Carlos: "En cuanto lo vi, le envié un mensaje. Le dije: 'Tenemos que hablar sobre los derechos de autor'".

"Luego, cuando lo vi aquí, le dije que teníamos que hablar sobre el porcentaje de sus ganancias. Cada ace que haga, espero que me rinda homenaje", dijo Novak.

El tenista murciano, que busca en Australia el único grande que le falta, ya conoce su rival para la segunda ronda: será el alemán Yannick Hanfman este próximo miércoles, en horario todavía por confirmar.

En su debut, Alcaraz derrotó a Adam Walton por un cómodo 6-3, 7-6 y 6-2 y espera ir de menos a más en el torneo.

