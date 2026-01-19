Illa sufre una osteomielitis púbica por una infección con evolución "muy favorable"

¿Por qué es importante? Se le ingresó el pasado domingo cuando sufrió un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, está siendo tratado por una osteomielitis púbica causada por la bacteria estreptococo dysgalactiae. Según Albert Salazar, director del hospital Vall D'Hebron, Illa, ingresado desde el domingo, se encuentra en la UCI pero pronto pasará a planta. Sus síntomas, como el dolor intenso y la limitación de movilidad, han mejorado favorablemente. Manel Escobar destacó el diagnóstico rápido gracias a un pec-tac y cultivos, mientras que Dolors Rodríguez mencionó que el tratamiento intravenoso durará al menos dos semanas, con posible hospitalización domiciliaria según su evolución.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, padece una osteomielitis púbica provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae para la que ya está en tratamiento con antibióticos y presenta una evolución "muy favorable".

Así lo anunció Albert Salazar, director gerente del hospital Vall D'Hebron de Barcelona, donde Illa fue ingresado el pasado domingo. Asimismo, permanece en la UCI, pero la previsión es que pase a planta para proseguir su tratamiento. Sus síntomas principales, dolor "muy intenso" y limitación de movilidad en las piernas, han presentado una evolución "muy favorable y muy positiva".

El director clínico de radiología y medicina nuclear, Manel Escobar, detalló que el diagnóstico fue posible gracias a un pec-tac y a diversos cultivos. Se trata de una dolencia "muy poco frecuente", y celebró por ello el trabajo de un equipo multidisciplinar que ha sido capaz de afinar el diagnóstico en un "tiempo récord", según ha informado 'Servimedia'.

Dolors Rodríguez, jefa del servicio de enfermedades infecciosas, explicó que la previsión es trasladar a Illa a una habitación el martes por la mañana y el tratamiento con antibióticos por vía intravenosa debe prolongarse al menos dos semanas, pero dependiendo de la evolución que presente podría plantearse la hospitalización domiciliaria. Además, aunque inicialmente el presidente necesita reposo, después comenzará la rehabilitación y habrá que ir evaluando su evolución de forma progresiva sin poder hacer previsiones de cuándo será dado de alta, precisó.

