El dolor de la familia Zamorano Álvarez tras perder a cuatro de sus miembros aún sin identificar: "A esperar"

Los detalles Una niña de seis años fue la única superviviente de los cinco miembros de esta familia que viajaban en uno de los vagones siniestrados. La menor fue encontrada mientras deambulaba sola por las vías.

El accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, está dejando trágicas historias como la de la familia Zamorano Álvarez. La noche del descarrilamiento de los trenes, dos de los profesionales que trabajaban en las tareas de rescate encontraron a una pequeña de seis años que deambulaba sola entre los amasijos de hierros.

Se trata de una de los cinco miembros de la familia que viajaban en uno de los vagones siniestrados. Ella había conseguido salir por su propio pie. Sin embargo, no sabía dónde estaban sus padres, su hermano y su primo.

El lunes, a primera hora de la tarde, el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) anunciaba la peor de las noticias al confirmar que los cuatro se encontraban entre los fallecidos.

Un duro golpe para la familia que, completamente rota, admiten a Al Rojo Vivo que ahora toca "esperar". Las identificaciones se siguen realizando poco a poco, de forma lenta. Mientras, han puesto a disposición de todos los familiares psicólogos para que les acompañen en este duro proceso.

La menor que ha sobrevivido, que tuvo que recibir varios puntos en la cabeza, pudo salir del hospital e irse con sus abuelos. Si bien los fallecidos eran de Aljaraque, tenían el negocio familiar en Punta Umbría. Precisamente allí, los vecinos cuentan a laSexta que era una familia muy querida por todos.

Tras confirmar la dura noticia, el Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial. Durante este tiempo, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo.

