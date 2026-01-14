Guerra Rusia-Ucrania en directo | Un muerto en un ataque contra Rostov del Don (Rusia) mientras miles de ucranianos siguen sin luz por los ataques

Muere una persona en un ataque con drones por parte de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don, capital de la región de Rostov (oeste), segun han denunciado las autoridades de Rusia. El alcalde de Rostov del Don, Alexander Skriabin, ha afirmado a través de su cuenta en Telegram que "el ataque enemigo de la pasada noche ha dejado un muerto", antes de agregar que las autoridades trabajan ahora para identificar a la víctima. Asimismo, ha apuntado que el ataque ha causado daños en "múltiples edificios de apartamentos" y ha subrayado que los restos de los aparatos interceptados han provocado un incendio en una "zona industrial". Skriabin ha anunciado además la declaración del "estado de emergencia" en el distrito en el que se han registrado los daños, al tiempo que ha afirmado que se crearán comisiones para "calcular los daños" de cara al pago de compensaciones y ayudas a los damnificados. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que los sistemas de defensa aérea han derribado más de 50 drones lanzados por Ucrania durante las últimas horas, incluidos 25 en la región de Rostov y 19 en Stavropol. A ellos se suman cinco aparatos aéreos no tripulados destruidos en Briansk, uno en Bélgorod, Krasnodar y Kursk, respectivamente, y tres en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional. Europa Press Compartir en X

Un ataque ruso en Krivói Rog deja sin luz a decenas de miles personas y cientos de viviendas sin calefacción Un ataque ruso con drones perpetrado en la noche de este martes contra infraestructuras civiles en la ciudad de Krivói Rog, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, ha dejado sin suministro eléctrico a cerca de 45.000 personas y sin calefacción a más de 700 viviendas durante seis horas, si bien las autoridades locales han anunciado en la mañana de este miércoles que la situación ya está "bajo control". "El enemigo ha vuelto a llevar a cabo un ataque masivo con (drones) Shaheed contra una instalación", ha informado inicialmente el jefe del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksander Vilkul, a través de su canal de Telegram, donde ha señalado que "no ha habido víctimas" pero ha advertido a los habitantes que "consigan agua y carguen sus dispositivos si es posible". Poco después, ha precisado que "se desconectaron (...) más de 45.000 abonados del suministro eléctrico y más de 700 viviendas del suministro de calefacción de varias calderas", lamentando la inexistencia de "generadores de seis kilovoltios en la naturaleza" para restaurar aquellas de mayor tamaño. Con todo, pasadas las 7.00 de la mañana (hora local), Vilkul ha anunciado que "las salas de calderas se han calentado y ya están subiendo de temperatura, el transporte eléctrico municipal funciona con normalidad, incluido el tranvía exprés, (y) el suministro de agua funciona". "Los ingenieros eléctricos han hecho lo casi imposible", ha celebrado el dirigente local, antes de destacar en otro mensaje que "todos los servicios, el transporte municipal, los hospitales y las instituciones sociales están funcionando" en Krivói Rog. Paralelamente, Vilkul ha aludido a las operaciones militares de defensa y ha afirmado que "17 vehículos aéreos no tripulados enemigos han sido derribados en la región" durante la noche, aunque "en el distrito de Nikopol, la artillería enemiga alcanzó las comunidades de Nikopol, Marganets y Pokrov", provocando daños en tres viviendas particulares. Europa Press

