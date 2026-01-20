Así van las encuestas y sondeos en las elecciones de Aragón

8F | Así evolucionan las encuestas de las elecciones de Aragón desde diciembre Según se acerca el día de las elecciones en Aragón, aumenta el ritmo de publicación de sondeos. La tendencia, en general, es la misma en casi todas: un aumento de apoyo electoral a los partidos de derecha, principalmente a PP y Vox (aunque en mayor medida a este último), con una caída sostenida en la estimación de voto al PSOE. En las izquierdas, Podemos experimenta ligeras caídas en casi todos los sondeos, mientras que en algunos se ven ligeras subidas para Izquierda Unida. En cuanto a los partidos regionalistas, prácticamente todos los sondeos muestran una previsible caída en el apoyo al Partido Aragonés Regionalista (PAR), que podría perder su escaño, mientras que en términos porcentuales sí vería también una ligera caída Existe, mientras que la Chunta podría mejorar sus datos. En todo caso, todos los sondeos apuntan a que estos datos no supondrían grandes cambios en lo que se refiere a escaños, por lo que mantendrían sus diputados en el Parlamento aragonés. Compartir en X

Encuestas Aragón | El 57,2% de los aragoneses votaría a la derecha o ultraderecha El 57,2% de los votantes de las elecciones de Aragón, que se celebran el 8 de febrero, votaría a PP y Vox, confirmando así la tendencia de otros sondeos del incremento en el apoyo a las derechas. Según la última encuesta de Hamalgama para Voz Pópuli, difundida el 19 de enero, el PP subiría a un 39,4% de los votos, del 35,55% obtenido en las autonómicas de 2023, pero la subida más considerable sería la de Vox, que pasaría de un 11,25% a un 17,8%, 6,5 puntos porcentuales más que los que consiguió sumar en la última cita electoral. El sondeo de Hamalgama también confirma la caída del PSOE, con Pilar Alegría incapaz de frenar la pérdida de apoyo a los socialistas. Un 23,4% de los aragoneses votaría a candidaturas socialistas, frente al 29,55% que lo hicieron hace ahora dos años. Por el lado de los partidos regionalistas también se registra una caída en el apoyo popular, aunque Chunta sí conseguiría sumar apoyos, pasando de un 5,11% a un 5,7%, mientras que las coaliciones Aragón y Teruel Existe y el PAR bajarían, de un 4,99% a un 3,8% las primeras y de un 2,1% a un 1,5% el segundo. El voto a la izquierda se vería resentido por la parte de Podemos, que no conseguiría rozar el 4% como lo hizo en 2023, y se quedaría con un 3% de las papeletas, mientras que Izquierda Unida sí experimenta una leve mejoría, pasando de un 3,1% a un 3,7%. Compartir en X

Sondeo Aragón | Se acabó la fiesta (SALF), el partido de Alvise, no sumaría escaños Son muchos los que estaban esperando las primeras encuestas de Aragón que tuvieran en cuenta la candidatura de Se acabó la fiesta (SALF), el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez que en 2024 sumó varios diputados en el Parlamento Europeo. La formación se presenta a las elecciones de Aragón, que se celebran el 8 de febrero, con la intención de hacerse con algunos de los votos de los aragoneses descontentos con su trayectoria política. Entre las primeras encuestas que lo han tenido en cuenta —la candidatura de SALF se conoció a principios de enero—, la de SocioMétrica para El Español publicada este mismo lunes, a menos de dos semanas de la cita electoral, le da un 1,6% de los votos, cifra insuficiente para sumar un escaño. Compartir en X

Encuesta Aragón | El PAR, fuera del Parlamento; Vox, a entre cuatro y seis escaños del PSOE Según la última encuesta de las elecciones de Aragón publicada este lunes en La Razón, elaborada por NC Report, el Partido Aragonés Regionalista (PAR) perdería el escaño que consiguió en las últimas elecciones en la comunidad autónoma, mientras que el resto de los regionalistas, Chunta y las coaliciones Aragón y Teruel Existe sumarían cinco, tres para el primero y dos para las segundas. El PP de Jorge Azcón se quedaría a entre tres y cuatro escaños de la mayoría absoluta, al sumar entre 30 y 31, aunque seguiría necesitando apoyo para gobernar. Vox, por su parte, sumaría entre cinco y seis escaños a los siete que obtuvo en 2023, por lo que se quedaría sólo entre cuatro y seis escaños por debajo del PSOE, que no retendría sus 23 escaños y bajaría a entre 17 y 18. Compartir en X

Nueva encuesta de Aragón | El PP roza el 40% del voto pero seguiría necesitando a Vox El Partido Popular (PP) de Jorge Azcón rozaría el 40% de los votos en las elecciones que se celebran el 8 de febrero en Aragón, lo que supone unos 4,5 puntos porcentuales por encima de los resultados obtenidos en 2023, pero estaría abocado a negociar otra vez con Vox, ya que no conseguiría la mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal, por su parte, llegarían al 8F con un 17,6% de las papeletas, más de 6 puntos por encima de lo que sumaron en las últimas elecciones. El PSOE, con Pilar Alegría a la cabeza, no lograría frenar la debacle socialista, que pasaría del 29,55% conseguido hace dos años a un 23,1%, más de seis puntos por detrás de lo que obtuvieron en la última cita electoral. Según esta encuesta, además, el PAR se quedaría fuera del Parlamento aragonés. Compartir en X

8F | Ningún partido alcanzaría la mayoría absoluta en Aragón El Parlamento aragonés está compuesto por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se alcanza cuando una formación consigue 34 escaños. En las elecciones autonómicas de 2023, el Partido Popular (PP) fue la lista más votada, aunque se quedó en 28 escaños y necesitó a Vox para formar Gobierno. Pero lo cierto es que en Aragón ningún partido ha alcanzado nunca esta barrera de la mayoría absoluta: en 1983 el PSOE se quedó a uno y es lo más cerca que una formación ha estado de la mayoría absoluta. Según la encuesta de EM Analytics para el ElectoPanel publicado el 12 de enero, el PP se quedaría a tres escaños de la mayoría absoluta, por lo que también necesitaría apoyo para formar Gobierno: Compartir en X

Desde el 3 de febrero, prohibido publicar sondeos... pero no realizarlos A partir del día 3 de febrero y hasta la noche del 8 de febrero no se podrán publicar datos de sondeos, ¡pero no estará prohibido realizarlos! La ley del Régimen Electoral General no especifica que esté prohibido realizar encuestas en estos días sagrados, siempre y cuando sus resultados se guarden para después del tiempo de votación. LAs encuestas pueden seguir realizándose del 3 al 7 de febrero (incluso tenemos encuestas a pie de urna) y sus resultados podrán publicarse tras el cierre de los colegios electorales, respetando así el calendario del proceso electoral. Compartir en X

¿Hasta cuándo se pueden publicar encuestas y sondeos de Aragón? Como sucede en todo período de elecciones, las encuestas se someten bajo ley electoral. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General es la que establece la normativa y los plazos de publicación de dichas encuestas. De obligado cumplimiento, la ley establece en su artículo 69 el tiempo en que queda prohibida la publicación de cualquier sondeo y se dirige directamente a los medios de comunicación: "Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación." Es decir, puesto que las elecciones autonómicas de Aragón en 2026 se celebrarán el día 8 de febrero, el último día para publicar encuestas y sondeos electorales será el lunes 2 de febrero. Mónica Ramírez García Compartir en X

Aragón | El último sondeo de Hamalgama deja al PSOE en 17 escaños De cara a las elecciones en Aragón, que se celebran el 8 de febrero, la candidata que lidera la lista del PSOE, la exministra Pilar Alegría, podría quedarse en 17 escaños, según el último sondeo de Hamalgama para Voz Pópuli. Esto supondría la pérdida de seis diputados en el Gobierno de Aragón, donde en 2023 el PSOE sumó un total de 23 escaños, quedándose cinco por debajo del Partido Popular. Según este medio, el trasvase principal de votos no se detecta dentro de la izquierda, sino que muchos de sus votantes girarían a la derecha u optaría por la abstención, un patrón que se percibe como agotamiento, y no como algo puntual. Compartir en X

Los políticos de Aragón más influyentes en redes sociales Aún en precampaña en Aragón, Demócrata ha publicado su ranking de políticos aragoneses más influyentes en las redes sociales, a través de la herramienta Poder Digital, que mide la capacidad real de un político para conectar con los votantes y liderar la conversación pública en X (antes, Twitter), Instagram y LinkedIn, expresado en una escala del 0 al 100. Poder Digital valora el tamaño y calidad de su audiencia, el impacto de sus mensajes y su actividad reciente. El ranking queda así: 1. Pilar Alegría (PP) 2. Alejandro Nolasco (Vox) 3. Marta Fernández (Vox) 4. Ignacio Urquizu (PSOE) 5. Jorge Azcón (PP) 6. María Teresa Pérez Esteban (PSOE) 7. María Goicoechea (Podemos) 8. Darío Villagrasa (PSOE) 9. Rocío Divar (PP) 10. Javier Martínez (director de política económica) Compartir en X

8F Aragón | La última encuesta del PP apuntaba a un crecimiento de 5 puntos, pero no veía las posibilidades de Vox Todas las encuestas hay que contextualizarlas. Este sondeo, elaborado por SigmaDos para su uso interno en el Partido Popular (PP) fue publicada en julio. En aquel momento, los populares veían un posible incremento de unos 5 puntos porcentuales con respecto a los resultados obtenidos en las elecciones aragonesas de 2025; estos datos van en línea con los que se pueden ver en muchas otras encuestas publicadas más recientemente. La diferencia está en la estimación de voto a Vox: mientras la mayor parte de los sondeos le dan a la ultraderecha de Santiago Abascal, liderada por Alejandro Nolasco, una subida más que considerable, de entre cinco y siete puntos porcentuales, en aquella encuesta, los del partido verde subían algo menos de un punto. Compartir en X

8F Aragón | Evolución de últimas encuestas y sondeos Aunque no se han publicado muchas encuestas y sondeos de cara a las elecciones en Aragón, y ninguna elaborada desde la publicación de candidaturas que concurren —que incluye, por ejemplo, a la formación del agitador de ultraderecha Alvise Pérez (Se acabó la fiesta), en el siguiente gráfico puedes ver la evolución de los partidos con representación en el Parlamento aragonés, donde queda patente cómo los partidos de derechas son los que presentan una mejoría en los datos. El PP parte de de un 39,2% del apoyo, según un sondeo de A+M para el Heraldo de Aragón, para terminar en un 40,3%, según el último ElectoPanel. Teniendo en cuenta los mismos puntos de inicio y fin, el PSOE ha perdido un punto porcentual en esos últimos 25 días, pasando de un 25,8% a un 24,8%. Vox, por su parte, que ya parte con una estimación de voto mejor que la obtenida en las últimas elecciones autonómicas, pasaría de un 15,5% a un 17,3%. Compartir en X

Encuestas Aragón | Así varía la estimación de voto entre el 5 y el 12 de enero de 2026 El último ElectoPanel para las elecciones en Aragón fue publicado el 12 de enero; el anterior, el 5 de enero. Con una semana diferencia, el partido que mayor diferencia ha experimentado ha sido el PSOE, en términos negativos: Pilar Alegría no sería capaz de frenar la caída socialista en la comunidad autónoma, donde perdería un punto porcentual de apoyo entre el electorado aragonés. Los más beneficiados en esta semana sería el PP de Jorge Azcón y la Chunta Aragonesista, que conseguirían sumar 0,4 puntos porcentuales. También en términos positivos se encuentran Vox y el PAR, que subirían 0,2 puntos en siete días, mientras que Podemos bajaría 0,2. El único partido cuyo apoyo se mantiene estable en estas dos fechas, según los sondeos de EM Analytics para ElectoPanel, sería Izquierda Unida. Compartir en X

¿Por qué Se acabó la fiesta no aparece en las encuestas de las elecciones de Aragón? Esta puede ser para muchos la gran pregunta. Se acabó la fiesta, el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez que en 2024 entró con tres escaños en el Parlamento Europeo, ha presentado su candidatura en Aragón, pero ninguna encuesta ni sondeo le ha dado, por ahora, ningún escaño. ¿Por qué? La razón es sencilla: hasta ahora no se han publicado muchos sondeos para el 8F, pero prácticamente todas las difundidas recientemente se basan en entrevistas realizadas a final de 2025. La entrada de Se acabó la fiesta en Aragón fue una sorpresa del inicio de año, por lo que en las encuestas elaboradas hasta la fecha no había referencia alguna a este partido. Por ahora, todas las encuestas apuntan a un incremento en el apoyo de la derecha y ultraderecha, con caídas generalizadas tanto en la izquierda como en los partidos regionalistas, pero habrá que esperar a que nuevas encuestas muestren la intención de voto a SALF. Compartir en X

Sondeos 8F | Los partidos regionalistas de Aragón pierden apoyo de cara a las elecciones Sólo uno de los partidos regionalistas que se presentan a las elecciones de Aragón del 8 de febrero crecerían en apoyo popular, según el último ElectoPanel, difundido el 12 de enero, aunque no se vería reflejado este dato en un incremento de escaños. En base a 864 entrevistas realizadas durante el último mes, las coaliciones Existe (Teruel Existe y Aragón Existe) experimentarían una caída de 1,3 puntos porcentuales, pasando del casi 5% obtenido en las elecciones de 2023 a un 3,7%. El Partido Aragonés Regionalista (PAR), con el exalcalde de Gúdar Alberto Izquierdo a la cabeza, perdería casi medio punto, quedándose en un 1,7% de los votos, insuficientes para obtener el escaño que logró hace dos años. La Chunta Aragonesista, por su parte, subiría casi medio punto, quedándose con un 5,7% de los votos (frente al 5,11% cosechado en 2023), aunque esto no se vería reflejado en un aumento de escaños, aunque sí mantendría los tres que sumó en la última cita electoral. Compartir en X

Encuestas Aragón | 3 escaños más para el PP, 5 más para Vox y el PSOE pierde 5 El Partido Popular (PP) de Jorge Azcón, actual presidente de Aragón, conseguiría sumar tres escaños a los 28 que ya tenía desde 2023, según el último ElectoPanel, difundido el 12 de enero de 2026, a menos de un mes de las elecciones autonómicas. En la misma línea del resto de sondeos, Vox también mejoraría sus resultados, sumando cinco a sus siete escaños, hasta llegar a los 12. Por otro lado, el PSOE perdería cinco, pasando de 23 a 18. Los partidos regionalistas no mejorarían sus resultados: Chunta se quedaría con sus tres escaños, las coaliciones Aragón y Teruel Existe se quedarían con dos (perdiendo uno) y el Partido Aragonés Regionalista (PAR) no conseguiría mantener su escaño. Compartir en X

8F | PP y Vox suman 8 puntos (entre ambos) con respecto a los resultados de las últimas elecciones PP y Vox sumarían en torno a ocho puntos porcentuales este 8 de febrero en Aragón, en una subida de las derechas en las que coinciden todas las encuestas publicadas hasta la fecha. Según un sondeo elaborado por A+M para Heraldo de Aragón, difundida el 20 de diciembre, el Partido Popular de Jorge Azcón pasaría del 35,5% del apoyo recabado en 2023 a un 39,2%, mientras que Vox sumaría algo más de cuatro puntos, pasando del 11,2% a un 15,5% en 2026. El PSOE, con Pilar Alegría a la cabeza, no lograría frenar la caída de los socialistas, y perdería casi cuatro puntos —hasta un 25,8%— mientras que a Podemos esta encuesta le da un 6,1% de votos. Este dato es relevante contextualizarlo: el sondeo fue publicado el 20 de diciembre, cuando la izquierda aún no había decidido cómo concurrir a las elecciones. Podría parecer un incremento de los morados, que en 2023 sumaron casi un 4% de los votos, pero en él se engloban los votos también a IU. Una semana después de publicar esta encuesta, la izquierda hizo patente su fractura en la comunidad autónoma, confirmando que Podemos e IU concurrirían de manera separada: Podemos, con Alianza Verde; IU, con Sumar. Compartir en X

8F | Así quedaría el reparto de escaños el día de las elecciones de Aragón, según el sondeo de SyM Pese a la subida de las derechas en las elecciones de Aragón, el incremento del apoyo al Partido Popular (PP) sería insuficiente para gobernar en solitario. De los 28 escaños que consiguió Jorge Azcón en las últimas autonómicas, celebradas en 2023, los populares sumarían uno, llegando a 29. Pero igual que ocurrió en Extremadura, en términos prácticos se quedarían en una situación similar a la previa: sin alcanzar la mayoría absoluta, requerirían el apoyo de Vox de nuevo para gobernar. Y de la misma manera que ocurrió en la comunidad extremeña, se espera que Vox sí aumente considerablemente su representación: según este sondeo de SyM Consulting, publicado el 26 de diciembre de 2025, Vox casi duplicaría sus escaños, pasando de los 7 que obtuvo en 2023 a un total de 14. Compartir en X

