Renfe e Iryo habilitan teléfonos de atención para los familiares de las víctimas de los trenes descarrilados en Adamuz

¿Qué ha pasado? El convoy se ha salido de la vía situada en la localidad cordobesa, algo que ha provocado que un tren que circulaba en dirección contraria chocase contra él. Hay al menos 10 muertos y un centenar de heridos.

Adif, Renfe e Iryo han habilitado teléfonos de atención para los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que ha dejado al menos 10 muertos. Adif ha dispuesto el número 900101020, el mismo que Renfe, mientras que Iryo ha activado el 910150000. Además, se han establecido puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. En la estación de Atocha se instalará un centro de atención a las víctimas. El descarrilamiento del tren de Iryo, que se dirigía de Málaga a Madrid, provocó la colisión con otro convoy. Servicios de emergencia se han movilizado al lugar del accidente.

Renfe e Iryo han habilitado sus teléfonos de atención para los familiares de las víctimas de los trenes descarrilados en Adamuz, en Córdoba, que ha dejado al menos 10 muertos y un centenar de fallecidos.

Así han precisado desde Adif: "Adif habilita el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba".

Además, han indicado que han activado "tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba", después del descarrilamiento de los convoys.

Por su parte, tanto Renfe como Iryo han activado números de contacto para los afectados por el accidente. En el caso de la primera, el teléfono es cuestión es el 900101020, igual que el de Adif; en el de la segunda, es el 910150000.

Mientras, en la estación madrileña de Atocha se va a instalar igualmente un centro de atención a las víctimas.

El tren de Iryo, procedente de Málaga y rumbo a Madrid, ha descarrilado en Adamuz, Córdoba, haciendo que otro que circulaba desde la capital de España a Huelva se empotrase contra el convoy.

El accidente ha obligado a movilizar servicios de Emergencias 061 hasta el lugar de los hechos, donde se han desplegado cinco UVI móvil, un vehículo de Apoyo Logístico y cuatro DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).

La información que llega a este medio desde los pasajeros es que el tren comenzó a hacer movimientos extraños antes de descarrilar. Desde Atocha, ciudadanos confirman que ya se está informando de la cancelación de los viajes hacia Andalucía.

