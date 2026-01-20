Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"

Los detalles Los hermanos Rogelio y Eleuterio Villanueva relatan que, tras dos décadas trabajando en la mansión del cantante en Punta Cana, fueron despedidos durante la pandemia sin cobrar la indemnización ni recibir explicaciones.

Tres exempleados que trabajaron durante años en la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) han demandado al cantante por considerar que sus despidos durante la pandemia de Covid-19 fueron improcedentes y sin las garantías laborales correspondientes. Las declaraciones de los afectados, que han sido publicadas este martes por 'elDiario.es', reflejan la forma en que se produjo la finalización de sus contratos y su percepción sobre el trato recibido.

Rogelio y Eleuterio Villanueva, hermanos dominicanos que trabajaron durante décadas en la villa, relatan que fueron despedidos en 2020, tras el estallido de la pandemia, sin recibir ni una explicación formal ni el finiquito correspondiente. Rogelio, albañil de profesión, que comenzó su relación laboral con Iglesias con la construcción de la casa en 1999 y siguió como responsable de pintura y mantenimiento, asegura que tanto él como su hermano realizaron trabajos especializados, como carpintería o conducción, pero que Iglesias y los encargados de la casa no quisieron reconocerles en la categoría en la que les correspondía para poder limitar sus derechos laborales.

"Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como chóferes", ha apuntado a la investigación de 'elDiario.es' Eloy Bello Pérez, abogado de los hermanos Villanueva, destacando la importancia de reconocer sus tareas especializadas.

Por su parte, Rogelio afirmó que ante su despido no solo no recibieron explicaciones, sino que tampoco se les abonó la liquidación que legalmente les correspondía, lo que les obligó a recurrir a los tribunales para reclamar indemnizaciones por años de servicio.

Junto a las medidas legales adoptadas por los hermanos Villanueva, el pintor y soldador Evenson Lindor, de origen haitiano, también ha presentado una demanda por despido improcedente tras trabajar en la villa entre 2019 y 2023. Lindor narra un encuentro directo con Julio Iglesias antes de ser despedido, en el que, según su versión, el artista le habló de forma despectiva cuando se negó a cumplir una tarea peligrosa: "¿Tú quieres trabajar aquí?", recuerda que le preguntó Iglesias tras una discusión sobre cómo debía limpiar la playa privada de la mansión.

Lindor añade que, tras su despido, la empresa le ofreció una liquidación muy por debajo de lo que le correspondía según sus cálculos laborales, que Iglesias le dijo en ese momento que no tenía derecho a reclamar: "No te toca nada". "Es un abuso", según el relato del trabajador.

Uno de los empleados se vio obligado a aceptar un finiquito "injusto"

Uno de los trabajadores que aceptó un acuerdo extrajudicial fue el albañil Clarnel Aristil, quien explicó que tras seis años de trabajo le ofrecieron un finiquito que consideró injusto. Aristil cuenta ahora que Iglesias le dijo directamente que aceptara el dinero porque eran "amigos", comentario que rechazó por considerar que se trataba de una cuestión de justicia.

Los empleados y sus abogados sostienen que la clasificación como "trabajadores domésticos" redujo sus derechos en materia de indemnización por despido, y ahora luchan para que se reconozcan sus prestaciones laborales completas.

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha respondido directamente a estas demandas laborales. Su último pronunciamiento público estuvo relacionado con otras denuncias por presuntas agresiones sexuales a dos extrabajadoras, que él ha negado rotundamente como "absolutamente falsas", aunque ese contexto no se refiere directamente a estos casos laborales.

