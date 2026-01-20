Ahora

Ducati pone a Bagnaia en el ojo del huracán sin haber arrancado el Mundial: "Marc Márquez es la prioridad"

Claudio Domenicali, CEO del equipo de Borgo Panigale, no esconde sus dudas con el italiano: "No sé si podemos decir que está bajo la lupa".

Sin ni siquiera haber disputado los primeros test de pretemporada de MotoGP en 2026, Ducati está centrado en clarificar su futuro de cara al próximo año.

Con la renovación de Marc Márquezprácticamente cerrada, la gran duda es qué ocurrirá con Pecco Bagnaia.

En la presentación de la GP26, Claudio Domenicali, CEO del equipo de Bolonia, aseguró para 'GPONE' que "renovar a Marc es sin duda la prioridad".

Sobre Pecco, su compatriota no ocultó las dudas que tiene en torno a él: "Es un gran campeón, que viene de un año difícil, pero no sé si podemos decir que está bajo la lupa".

"Empezaremos con el campeón y luego nos centraremos en el segundo piloto", añadió, afirmando que Bagnaia no es la prioridad.

Cuando le preguntaron por las palabras del jefe de Aprilia, que aseguró que Pedro Acosta será el compañero de Marc en 2027, Domenicali no quiso entrar al trapo: "El nuestro es un mundo de entretenimiento". Veremos.

