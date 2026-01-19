Así es la nueva Ducati de Marc Márquez y Pecco Bagnaia: ¿Ganará Marc su décimo título con la GP26?

En un acto organizado por los de Borgo Panigale, el equipo italiano ha presentado la Ducati Desmosedici GP26 con la que Marc y Bagnaia correrán a partir del GP de Tailandia.

La temporada 2026 de MotoGParranca en un mes, y los pilotos y sus equipos ya están probando las nuevas motos de cara al primer Gran Premio del año.

Durante los test se ha podido ver a varios pilotos probar las nuevas motos, entre las que destacan las Ducati. La marca italiana fue la mejor moto del año pasado, en el que uno de sus pilotos, Marc Márquez, logró proclamarse campeón del mundo por novena vez.

Con la GP25, Márquez consiguió redimirse de los malos resultados cosechados en los últimos años llevándose 11 victorias. Sin embargo, como cada año, los pilotos cambian de moto y los de Borgo Panigale han presentado este lunes las motos con las que Pecco Bagnaia y Marc Márquez correrán a partir del próximo GP de Tailandia.

El fabricante italiano ha mostrado una moto roja y blanca, colores propios de Ducati, en la que ambos pilotos han posado con los nuevos monos que vestirán durante todo el año.

"La moto rápida es la moto bonita. Me gusta el diseño", ha comentado el de Cervera en el acto. Durante el acto de presentación, además de los pilotos, también han estado presentes Gigi Dall'Igna y Claudio Domenicali, ingeniero jefe y CEO de Ducati, respectivamente.

"Ha sido complicado trabajar en dos proyectos al mismo tiempo, pero amamos las victorias, amamos ganar", declaró Dall'Igna sobre cómo han trabajado arduamente en el diseño y desarrollo de las motos para 2026 y 2027.

En busca del décimo título

Pese al éxito conseguido en 2025 con la, Márquez, al igual que su compañero de box, deberá cambiar de moto. Sin embargo, eso no es motivo para que el piloto español no consiga revalidar su título como campeón del mundo.

El de Cervera ya ha confesado que no piensa retirarse por el momento y su objetivo es seguir pilotando al máximo nivel. Por lo que en esta nueva edición de MotoGP, Marc luchará por hacerse con su décimo título y desempatar con Valentino Rossi.