Aston Martin entra en modo 'radical': así es el AMR26 de Fernando Alonso y Newey

La mano de obra de Adrian Newey sobre el monoplaza que pilotará Fernando Alonso cuenta con un diseño revolucionario que ha implementado con el nuevo reglamento.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 ha obligado a las escuderías a cambiar el diseño de sus monoplazas, en comparación con el anterior reglamento. Ahora, los coches han alterado su tamaño, peso y aerodinámica eliminando el famoso DRS que hemos disfrutado estos últimos años.

Todos estos cambios han supuesto un quebradero de cabeza para los ingenieros de todas las escuderías, a excepción de uno: Adrian Newey. El exingeniero de Red Bull y célebre fichaje de Aston Martin ha sido capaz de adaptarse al nuevo reglamento con un proyecto dinámico.

La expectación sobre el AMR26 es bastante alta, y son muchos los que lo denominan como un monoplaza "radical", según ha informado 'SoyMotor'.. La mano de obra del británico ha sido esencial para elaborar la arquitectura completa del coche, la cual es más revolucionaria comparada con el resto de monoplazas del circuito.

Durante las últimas semanas, se ha podido saber que los de Silverstone han afrontado diversos problemas a la hora de recibir datos inexactos sobre el coche en el túnel de viento, que han solventado gracias a la anticipación de Newey y su posterior recalibración.

Pese a ello, el desarrollo del AMR26 se está puliendo al detalle, incluso en el peso. Una particularidad de la Fórmula 1 que, pese a que no se suele hacer pública, es de vital importancia para conseguir aumentar la velocidad en pista.

En conclusión, las expectativas en Aston Martin y el resto de escuderías apuntan a que los británicos serán uno de los equipos favoritos a llevarse el campeonato de la Fórmula 1 2026, con un monoplaza revolucionario en el que estará Fernando Alonso al frente del volante.