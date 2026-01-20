Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"

El contexto El mandatario estadounidense asegura haber tenido una llamada telefónica "muy positiva" con el secretario general de la OTAN, reivindicando a Estados Unidos como "la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo".

Donald Trump ha intensificado su retórica sobre la adquisición de Groenlandia, calificándola como crucial para la seguridad mundial. En su plataforma Truth, ha compartido mensajes sobre conversaciones con líderes como Emmanuel Macron y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien ha acordado una reunión en Davos. Trump sostiene que Groenlandia es vital para la seguridad nacional, destacando la reconstrucción militar de EE.UU. durante su mandato. Critica al Reino Unido por ceder las islas Chagos a Mauricio, considerándolo un error estratégico. Las amenazas de Trump han provocado tensiones, llevando a Dinamarca y Groenlandia a proponer una misión de la OTAN en la isla.

Donald Trump se ha subido al Air Force One y ha proseguido con su retórica incendiaria en lo relativo a sus ansias por hacerse con Groenlandia, escudándose en que se trata de una cuestión "fundamental para la seguridad mundial". En su cuenta de Truth podemos encontrar mensajes que van desde una conversación con Macron en la que el presidente francés le reconoce que "no sabe qué está haciendo con Groenlandia" a una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve poniendo la bandera estadounidense en la isla acompañado por J.D. Vance y Marco Rubio.

En otro mensaje, Trump ha desvelado haber tenido una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, una llamada que califica como "muy positiva" en la que han acordado una reunión con varios países europeos en Davos (Suiza), en el marco del Foro Económico Mundial que se está celebrando allí, sin especificar quiénes serán esos países invitados al encuentro.

Imagen generada por inteligencia artificial | Trump pone la bandera de Estados Unidos en Groenlandia

"Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo! Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo", ha escrito Trump.

Entre sus mensajes sorprende encontrar su sorpresa ante la decisión del Reino Unido de ceder la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, algo que ocurrió en mayo del pasado año. Según Trump, esta decisión de "ceder territorios extremadamente importantes" como este suponen, dice, un "acto de gran estupidez". Aprovecha esta noticia para decir que estamos ante una razón más "de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida".

Cabe recordar que el acuerdo que se cerró permite a Gran Bretaña conservar el control de la importante base aérea estadounidense-británica en Diego García, la isla más grande del archipiélago en el Océano Índico, bajo un contrato de arrendamiento de 99 años.

Las amenazas de Trump a Groenlandia

Trump lleva semanas amenazando con anexionarse Groenlandia, bajo soberanía danesa y el paraguas de la OTAN, con el argumento de que la seguridad y la vigilancia de la isla ártica ha sido descuidada en los últimos años y su control puede caer en manos de China o Rusia. La tensión generada en la zona para las constantes amenazas de Trump ha provocado que Dinamarca y Groenlandia propusieran a Mark Rutte el establecimiento de una misión de la Alianza en torno a la isla, después de que soldados de varios países aliados llegaran a la zona para realizar unas maniobras militares ajenas a la OTAN.

"Veremos cuál es la forma más constructiva en que podríamos contribuir a este esfuerzo por fortalecer la presencia de la Alianza, la presencia de nuestros países aliados, en las altas latitudes", comentó el ministro sueco de Defensa, Pal Jonson, a la prensa tras reunirse con sus homólogos de los países nórdicos en la sede de la OTAN, en respuesta a si la nueva misión implicaba un despliegue más permanente de las fuerzas aliadas en Groenlandia, más allá de unas meras maniobras.

