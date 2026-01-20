Así funciona el Plan Alternativo de Transporte que Renfe ha activado tras el accidente de Adamuz (Córdoba)

La línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía se espera que permanezca cerrada varios días, por lo que Renfe ha activado un plan alternativo de transporte para cubrir los tramos afectados por carretera.

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha dejado varias vías de alta velocidad entre Andalucía y Madrid inutilizadas desde el 19 de enero: debido al largo proceso de retirada de los vehículos implicados en el siniestro, y al tiempo de reparación de la infraestructura, la circulación por estos tramos puede verse afectada durante varios días. Hasta que reabra con normalidad, Renfe ha activado un Plan de Transporte Alternativo con el fin de "garantizar la movilidad" de las personas afectadas por el accidente. Con este plan se combinan, en un solo título de transporte, los desplazamientos con servicios especiales en ambos sentidos.

Desde Renfe subrayan que se trata de un plan diseñado íntegramente para garantizar la movilidad de personas que deban desplazarse "por motivos estrictamente necesarios". Los desplazamientos previstos en la siguiente tabla incluyen "trayectos por carretera" entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, que se realizarán en autobús. Esto implica, necesariamente, un incremento en el tiempo de viaje. Los trenes, entre Madrid y Villanueva de Córdoba, también tendrán paradas en Ciudad Real y Puertollano, mientras que entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. Entre Córdoba y Sevilla no se realizan paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos.

Los viajeros pueden solicitar un reembolso de su billete original y adquirir uno nuevo para estos servicios especiales, o realizar un cambio con la devolución de la diferencia correspondiente.

Además de este, Renfe ha puesto a disposición de los viajeros otros servicios especiales, que se ofrecen por la vía convencional (no por alta velocidad), que incluyen tramos entre Madrid y Sevilla, Cádiz, Granada y Almería. La circulación entre Córdoba y Cádiz efectúa paradas en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando, mientras que los viajeros con origen o destino Huelva pueden realizar el enlace a través de servicios de media distancia, vía Sevilla.

A esto se suma un dispositivo de autobús, con frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubre diferentes itinerarios, como son las rutas entre Algeciras y Málaga o Ronda y Antequera, en las dos direcciones.

Por último, Renfe también ha reforzado los servicios de media distancia en la línea entre Madrid, Extremadura y Sevilla, con 736 plazas más en el corredor, los siguientes días: