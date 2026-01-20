Ahora

Tras las elecciones en Extremadura

El PP de Guardiola se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y confirma el enfriamiento de la relación con Vox

Entre líneas La posibilidad de que los de Abascal apoyen la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura está hoy un poco más lejos después de que la paralización de las negociaciones se haya traducido este martes en que el PP se queda con la presidencia de la cámara autonómica.

Manuel Naharro, nuevo presidente de la Asamblea extremeña con los votos en solitario del PP

El diputado autonómico del PP Manuel Naharro Gata, ha sido elegido este martes como nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, en segunda votación y con el único apoyo de los 29 votos del Grupo Popular.

La elección de Manuel Naharro ha tenido lugar en la sesión de constitución de la Asamblea de Extremadura celebrada este martes, en la que en primera votación, nominal y secreta, el candidato del PP no ha obtenido la mayoría absoluta necesaria, mientras que ya en segunda votación, para la que se requería mayoría simple, ha sido elegido con los únicos votos a favor del PP, que son 29 diputados.

Por su parte, los 18 diputados del PSOE han votado a su candidata, Blanca Martín; los 11 parlamentarios de Vox han votado a su candidato, Ángel Pelayo Gordillo, y los 7 de Unidas por Extremadura han votado a la suya, Nerea Fernández.

El nuevo presidente de la Cámara dispone de 15 días para proponer un candidato, previsiblemente María Guardiola. Tras esto, se abriría otro plazo de 15 días para la presentación del programa de Gobierno y la celebración del debate de investidura.

El PP y Vox llegaban a la constitución de la Asamblea autonómica después de que el partido de ultraderecha se hubiera levantado de la mesa de la negociación. Esta era la primera meta volante del diálogo para investir de nuevo a María Guardiola como presidenta de la Junta.

En otras comunidades, los de Santiago Abascal habían sacado al PP la presidencia de la Cámara autonómica, pero en el caso de Extremadura ésta será de los 'populares', algo que alejaría un posible apoyo a Guardiola.

Vox justificaba al PP su decisión en que no observa "voluntad de cambio" en la presidenta en funciones de la Junta. El portavoz del partido de extrema derecha, José Antonio Fúster, indicaba este lunes que creen que hay alguien que no quiere que ellos "entren en el Gobierno". "Guardiola no ha entendido bien cuando dijimos que queríamos un cambio de políticas", aseguraba.

Por su parte, el PP de Extremadura enmarca en una "estrategia regional" de Vox la ruptura, de la que desconocen los motivos, ya que el acuerdo estaba "bastante avanzado". Y fuentes del PP a laSexta añaden que no se han negado a que entren en el Ejecutivo, e incluso a que tuvieran una "posición importantísima" en la Cámara regional.

Por tanto consideran que las negociaciones iban "muy bien" a falta de rematar algunos "flecos" ellunes, por lo que insisten en que no conocen los motivos de esta ruptura por parte de Vox, con los que aseguran que había "buena sintonía".

