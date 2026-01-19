Si estás vivo y a salvo, avísalo: así piden las autoridades usar las redes tras el choque de trenes en Adamuz (Córdoba)

Los detalles En plena angustia, los familiares buscan desesperados a sus seres queridos a través de redes, mientras Emergencias Andalucía y Cruz Roja piden a quienes están a salvo que confirmen que están bien para tranquilizar a todos y liberar las líneas de teléfono.

Las redes sociales se han convertido en un salvavidas para las familias tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Con las líneas telefónicas saturadas y la confusión creciendo minuto a minuto, Emergencias Andalucía y Cruz Roja han lanzado un mensaje claro: si estás vivo y a salvo, avísalo en tus redes o en tu WhatsApp. Así se tranquiliza a los familiares y se liberan las líneas para quienes realmente necesitan ayuda.

A esta hora, 39 familias siguen sin saber nada de sus seres queridos. Entre ellas está María Eugenia, que viajaba en el vagón 8 del tren Iryo. Su hija Irene ha compartido fotos en redes intentando localizarla y ha explicado en Al Rojo Vivo: "Primera y realmente última noticia, y única de Iryo: está en la lista de personas accidentadas".

También se busca a Miriam, que viajaba sola en un tren Alvia, y a Ricardo, cuya ubicación móvil no se ha movido desde el accidente. Su hijo ha pedido ayuda en redes. Antonio sigue sin noticias de su tío Rafael, Álvaro busca a su padre Andrés, y la familia Zamorano de Aljaraque (Huelva) sigue desaparecida.

Desde el primer minuto, los familiares han acudido a las redes en busca de información. Y los usuarios han respondido: han compartido teléfonos oficiales, datos útiles y fotografías de los viajeros. Algunos incluso se han ofrecido a ayudar directamente, como Carmen, que estaba en la zona cero y ha prestado información a quien la necesitara.

El hashtag #EstoyASalvo se ha convertido en la bandera de este esfuerzo: Emergencias Andalucía y Cruz Roja han pedido a los pasajeros que lo usen para confirmar que están bien y generar tranquilidad. Al mismo tiempo, la Guardia Civil ha informado de los puntos donde se pueden aportar muestras de ADN.

Más allá de informar, las redes han funcionado como una red de ayuda colectiva. Usuarios se han ofrecido como conductores, han puesto equipos de drones a disposición de las familias e incluso han compartido contactos de hospitales y servicios de emergencia.

En medio del desastre, la solidaridad y la tecnología se han unido para que los familiares encuentren noticias de sus seres queridos y aliviar la angustia de este trágico accidente en Adamuz.

