Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años en Roma

¿Por qué es importante? Está considerado como uno de los grandes diseñadores del siglo XX. Se abrirá una capilla ardiente para el público en la plaza Miagnelli. El funeral será el viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires.

Imagen de archivo del diseñador Valentino Imagen de archivo del diseñador Valentino Europa Press

El reputado diseñador Ludovico Clemente Garavani, más conocido como Valentino, ha fallecido este lunes en su domicilio de Roma a los 93 años. Así lo ha transmitido la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Gianmmetti, confundador de la marca de ropa y expareja del diseñador. "Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", ha rezado el texto.

Según ha avanzado el diario italiano 'Corriere della Sera', todos aquellos que quieran darle un último adiós podrán hacerlo en la capilla ardiente que se instalará entre los días 21 y 22 de enero en la plaza Miagnelli. El horario de visita será de 11:00 a 18:00 horas. Posteriormente, el próximo viernes 23 tendrá lugar el funeral en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires.

Valentino nació en 1932 en la localidad de Voghera, ubicada en la provincia de Pavía. Inició su formación en París, concretamente en los talleres de Jean Dèsses y Guy Laroche, para posteriormente regresar a Italia y abrir su primera sastrería en la Via Condotti de Roma en 1958 con tan solo 26 años.

Noticia en ampliación

