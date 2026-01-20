Trump amenaza a Francia con un arancel del 200% a sus vinos y champanes tras el 'no' de Macron a unirse a su 'Junta de la Paz'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atiende a los medios antes de subir al Air Force One

¿Qué ha dicho? Tras conocer por la prensa la negativa del presidente francés de unirse a la 'Junta de la Paz', la respuesta de Trump ha sido: "¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto".

Donald Trump ha recibido su primer rechazo a la invitación para unirse a su 'Junta de la Paz' para la Franja de Gaza, por parte del presidente francés Emmanuel Macron. Según Reuters, Macron tiene la intención de declinar la propuesta de Trump, que también ha invitado a Vladimir Putin. Ante la negativa de Macron, Trump comentó que podría imponer un arancel del 200% a los vinos y champanes franceses. La Junta de la Paz, anunciada en septiembre, pretende resolver conflictos globales y requiere una contribución de 1.000 millones de dólares para membresías de más de tres años. Diplomáticos advierten que este plan podría afectar el trabajo de la ONU.

Donald Trump ha cosechado su primer 'no' a unirse a su 'Junta de la Paz' para la Franja de Gaza. Según informa la agencia Reuters, que cita a una fuente cercana a Emmanuel Macron, el presidente de Francia tiene intención de rechazar la invitación del mandatario estadounidense de unirse a ese organismo que busca resolver conflictos globales y al que también se ha invitado al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Cuando un periodista le preguntó sobre la afirmación de Macron de que no se uniría a la junta, Trump respondió: "¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto". "Impondré un arancel del 200% a sus vinos y champanes, y se unirá, pero no está obligado a hacerlo", ha añadido.

Es más, en su cuenta de Truth Social, el mandatario ha desvelado un mensaje que recibió de Macron en el que el presidente francés reconoce que "no entiende qué está haciendo con Groenlandia".

Macron, a Trump: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia"

"Pensamos lo mismo sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia. Déjanos intentar construir grandes cosas. Puedo convocar una cumbre del G7 después de Davos en París el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos. Tengamos una cena juntos en París el jueves antes de que vuelvas a Estados Unidos", reza el mensaje que le mandó Macron a Trump.

Acto seguido, Trump ha publicado dos imágenes. En una de ellas, se ve al presidente estadounidense en su reunión con los líderes europeos mientras les muestra un mapa de los Estados Unidos con la bandera puesta en Groenlandia. En la siguiente va más allá y publica una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve acompañado de J.D. Vance y Marco Rubio poniendo la bandera de Estados Unidos en Groenlandia.

Trump propuso originalmente establecer la Junta de la Paz cuando anunció el pasado mes de septiembre su plan para poner fin a la guerra en Gaza. Sin embargo, una invitación enviada a los líderes mundiales la semana pasada describe un amplio papel para poner fin a los conflictos a nivel mundial. Un borrador de la carta, enviado a unos 60 países por la administración estadounidense, exige que los miembros contribuyan con 1.000 millones de dólares en efectivo si desean que su membresía dure más de tres años, según el documento al que tuvo acceso Reuters.

Los gobiernos reaccionaron con cautela el domingo a la invitación de Trump, un plan que, según diplomáticos, podría perjudicar la labor de las Naciones Unidas.

Trump también ha confirmado que su Administración ha invitado al presidente ruso, Vladimir Putin, a ser miembro de la junta de paz. "Ha sido invitado", desveló Trump.

