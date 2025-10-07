La lección de Marc Márquez a Valentino Rossi: "Era uno de mis héroes"

Mientras el italiano enlaza desprecio tras desprecio hacia el eneacampeón, el piloto de Ducati ha tenido bonitas palabras hacia el 'Doctor'.

La semana pasada, durante la previa del Gran Premio de Indonesia, Valentino Rossi estuvo en la presentación de la 'livery' que llevó su equipo, el VR46, en Mandalika.

En el acto, al italiano le preguntaron quiénes habían sido los grandes rivales de su carrera.

Curiosamente, al expiloto se le olvidó nombrar al reciente campeón de MotoGP, Marc Márquez, quien no le dio opción a volver a ganar desde su irrupción en la categoría reina en 2013 (Rossi se retiró en 2021).

"Tuve muchos grandes rivales en mi carrera, y creo que está entre Stoner, Lorenzo, Biaggi y Pedrosa", arrancó.

Seguidamente, se quedó con uno: "Es difícil decir quién fue el más grande. Quizás Lorenzo porque estábamos en el mismo equipo y fuimos compañeros de equipo durante mucho tiempo. Así que no fue solo una rivalidad, fue como una historia de amor".

Esas palabras se las trasladaron a Marc en la rueda de prensa previa al fin de semana, y Márquez no pudo responder mejor.

"Nunca luchamos por un campeonato", señaló Marc, deslizando que cómo le va a incluir Rossi en la lista de sus grandes rivales si nunca fue una amenaza para él.

"Cuando llegué allí, mi mayor oponente, por ejemplo, un año fue Lorenzo y luego pasó a ser Dovizioso", añadió el piloto de Ducati.

Pues bien, durante un 'Meet and greet' en Indonesia junto a Fermín Aldeguer y decenas de aficionados de Ducati, al de Cervera le preguntaron si tenía algún ídolo.

"Valentino Rossi", coreó el público, y el '93' asintió: "Sí, por supuesto, Valentino Rossi era uno de mis héroes".

"Aunque mi inspiración siempre ha sido Dani Pedrosa", matizó Márquez, que ahora se pone en la piel del 'samurái': "Ahora es al contrario. Cuando llegué a MotoGP, yo era el joven que veía a sus héroes. Ahora soy el mayor y los jóvenes pilotos llegan con mucha energía".