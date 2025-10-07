Al menos dos desaparecidos y un herido tras derrumbarse un edificio en obras en el centro de Madrid

Se derrumba un edificio en obras en pleno centro de Madrid

Los detalles El suceso ha ocurrido en la calle Hileras. Hasta allí se han desplazado 11 dotaciones de bomberos y varias ambulancias.

El derrumbe parcialde los forjados en unedificio en obras en la calle Hileras de Madrid, en pleno centro de la capital, deja al menos dos desaparecidos y un herido que está siendo trasladado a un centro sanitario, según ha confirmado la Policía Nacional.

Hasta 11 dotaciones de bomberos se encuentran trabajando allí y también se ha activado un dispositivo de SAMUR-Protección Civil en la zona, según fuentes de Emergencias consultadas por laSexta.

En la calle del suceso, situada entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplegado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona, según Efe.

Trabajadores de tiendas cercanas citados por la agencia hablan de un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

Noticia pendiente de ampliación

