Bob Pop promete "una mirada que nunca se ha planteado" si es alcalde de Barcelona: "Soy autónomo y lo tengo todo en regla"

Bob Pop conversa con Cristina Pardo e Iñaki López tras anunciar su intención de presentarse a la alcaldía de Barcelona por los Comunes: "Quiero explicar a los ciudadanos y ciudadanas qué precios hay que pagar por estar en política".

El escritor Bob Pop ha decidido postularse como candidato a la alcaldía de Barcelona por los Comunes. Desde la formación se congratulan por este paso adelante del creativo, si bien señalan que el proceso de primarias no comenzará hasta noviembre.

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con Bob Pop, que asegura que su 'maridito' Mauro "está enteradísimo y a tope conmigo". Además, apunta que esta candidatura le serviría para saber si su pareja "tiene el pasado limpio".

La vedette intelectual afirma que le gustaría "explicar a los ciudadanos y ciudadanas qué precios hay que pagar por estar en política" y considera que si estar en política implica recibir todo tipo de ataques "entonces a lo mejor tenemos un problema".

Para Bob "la política es algo que tenemos que hacer entre todes" y que "si solo encontramos obstáculos y ataques, es porque a lo mejor aquellos que atacan y obstaculizan son quieren manejar el mundo político".

De cara a si está preparado a negociar con formaciones como Aliança Catalana o Vox para aprobar algún presupuesto, Bob deja la puerta abierta "si ellos están preparados".

Bob Pop señala que desde que no gobierna Ada Colau "han desaparecido misteriosamente las informaciones sensacionalistas" sobre la inseguridad en Barcelona. De cara a su prioridades si llegase a alcalde, apunta hacia la vivienda y señala que "un ayuntamiento es un buen lugar para probar maneras de devolver la ciudad a los ciudadanos y ciudadanas y dejar de considerarla un bien de consumo".

Además, muestra su voluntad de "hablar con los vecinos y vecinas y conocer sus necesidades" y, de cara a las relaciones institucionales, se ve en el palco de un partido de fútbol junto a Almeida "como si fuéramos los Muppets en el palco de los Teleñecos", una idea que, afirma, "me gusta bastante".

En su opinión, liderar una candidatura como alguien que ha desarrollado su actividad fuera de la política tiene algunas desventajas, pero también ventajas como la de tener "una mirada que nunca se ha planteado". En este sentido, añade que "soy autónomo y lo tengo todo en regla".