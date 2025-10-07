Ahora

Preocupante imagen de Djokovic en Shanghái: vómitos a pie de pista, le toman las constantes vitales...

El serbio, que ya está en cuartos de final del Masters 1000 chino tras derrotar a Jaume Munar, ha pasado un auténtico calvario por el calor y la humedad.

Tras verse obligado a vomitar a pie de pista en su partido de tercera ronda ante YannickHanfmann, Novak Djokovic ha vuelto a sufrir de lo lindo en Shanghái.

El balcánico, a pesar de vencer a Jaume Munar en dos horas y 41 minutos (6-3, 5-7 y 6-2), ha sufrido mucho el calor y la humedad en la central china.

Con una sensación térmica por encima de 30º C y una humedad superior al 80%, el número 5 del mundo ha vuelto a vomitar y se ha resentido de su pierna izquierda.

En el cuarto juego del primer set, Djokovic pidió la entrada del fisio para que le tratase en su pierna izquierda entre el sóleo y el peroné.

Ya en la segunda manga, tras caer por 7-5 en un set de 74 minutos, el serbio cayo rendido al suelo y el fisioterapeuta y la médico le tomaron sus constantes vitales para saber si estaba en condiciones de continuar.

Finalmente logró imponerse a Munar para obtener un billete para los cuartos de final, donde le espera el belga ZizouBergs.

