El enfado del hermano de Valentino Rossi por la lesión de Marc Márquez: "El impacto con la grava..."

La imagen que nadie quería ver: Márquez se va al suelo y al levantarse...¡no puede mover el hombro!

Luca Marini, piloto de Honda, denuncia que la grava estaba "mal colocada" en Indonesia y que por eso fue tan aparatoso el accidente entre Márquez y Bezzecchi.

Marc Márquez salió lesionado del Gran Premio de Indonesia. Se fue contra la grava, sufriendo un duro golpe y tiene tocado el hombro derecho. Y los pilotos han explotado por la falta de seguridad de la carrera, con la grava en el punto de mira. Primero fue Alex Márquez y después Luca Marini.

Dijo el de Honda que la grava estaba mal colocada: "Me pareció una caída normal, pero luego tanto Marc Márquez como Marco Bezzecchi cayeron con fuerza y rodaron mucho porque la grava estaba mal colocada. Creo que la lesión de Marc se debió precisamente al impacto con la grava. Hay que tener mucho cuidado, no es algo que solo afecte a Mandalika, también ocurre en otros circuitos".

"Para el año que viene habrá que cambiar algo, sin duda, pero el problema es que ya es demasiado tarde para Marc. Siempre es una pena cuando un piloto se lesiona. Espero que no tenga que operarse", dice el hermano de Valentino Rossi.

Cerca del podio

Fue quinto este domingo, cerca del podio: "Mientras los neumáticos no alcancen los 2000 grados con la presión por las nubes, la moto se pilota muy bien. Ese ha sido el límite hoy. Ayer pasó algo que hemos entendido y hoy, para evitar el mismo problema, hemos ido en otra dirección".

"He tenido muchas dificultades, pero está bien. También es importante hacer una carrera como la de hoy sin arriesgarse a una penalización, porque aún tenemos que recopilar más información. Tengo que dar las gracias a todos mis chicos, a todos los ingenieros que trabajan para mí, porque este fin de semana han hecho un trabajo increíble", apunta Marini.

Quiere quedarse con lo positivo: "Nos llevamos lo positivo, creo que esta carrera me ha ayudado a dar un paso adelante como piloto, hemos comprendido muchas cosas. Nos vamos enfadados, pero con una sonrisa. Sabemos que somos bastante competitivos, pero para subir al podio aún tienen que encajar varias cosas".